Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Amira Aly, Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden
© Instagram

Trauriges Liebes-Aus

Trennung bestätigt: Oliver Pochers Ex-Frau ist wieder Single

10.04.26, 12:16
Teilen

Die Beziehung der Moderatorin soll schon vor Wochen geendet haben. Jetzt bestätigt ihr Management das auch offiziell. 

Das zweite Kapitel ihrer gemeinsamen Geschichte ist nun endgültig zugeschlagen: Alessandra Meyer-Wölden (43) und der Unternehmer Alexander Müller (41) haben sich erneut getrennt. Wie das Management der Moderatorin gegenüber „BILD“ bestätigt, war es dieses Mal Meyer-Wölden selbst, die bereits vor einigen Wochen die Reißleine zog und die Beziehung beendete.

Mehr lesen: 

Die Romanze stand von Beginn an unter komplexen Vorzeichen. Als das Paar 2024 sein Liebesglück öffentlich machte, galt es, eine beachtliche Patchwork-Herausforderung zu meistern: Sie brachte fünf Kinder in die Partnerschaft ein, er drei. Nach einer ersten Trennungsphase im Jahr 2024, die damals von Müller ausging, folgte 2025 das große Comeback. Noch im vergangenen Jahr turtelten die beiden medienwirksam auf Sylt beim 75. Geburtstag von Thomas Gottschalk oder zeigten sich strahlend in Tracht auf dem Oktoberfest. Doch der Glanz dieser Auftritte konnte die Risse im Fundament offenbar nicht mehr kitten.

Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden

Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden

© Getty

Fokus auf Karriere und „Frauenpower“

Hinter den Kulissen scheint die 43-Jährige die Trennung bereits verarbeitet zu haben. Aus ihrem engsten Freundeskreis verlautet, dass sie die Situation „stark und fokussiert“ angehe. Meyer-Wölden wolle ihrem Leben nun eine völlig neue Richtung geben und ihre Energie primär in berufliche Projekte investieren.

 


 

Ihre neue Entschlossenheit zelebriert die Yoga- und Meditationsexpertin bereits auf Instagram. Dort präsentiert sie sich ihren Followern gewohnt sportlich, gut gelaunt und demonstriert geballte „Frauenpower“. Es scheint, als habe sie den Blick bereits fest in die Zukunft gerichtet – ganz ohne Partner an ihrer Seite.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen