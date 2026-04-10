Trennung bestätigt: Oliver Pochers Ex-Frau ist wieder Single

Die Beziehung der Moderatorin soll schon vor Wochen geendet haben. Jetzt bestätigt ihr Management das auch offiziell.

Das zweite Kapitel ihrer gemeinsamen Geschichte ist nun endgültig zugeschlagen: Alessandra Meyer-Wölden (43) und der Unternehmer Alexander Müller (41) haben sich erneut getrennt. Wie das Management der Moderatorin gegenüber „BILD“ bestätigt, war es dieses Mal Meyer-Wölden selbst, die bereits vor einigen Wochen die Reißleine zog und die Beziehung beendete.

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Die Romanze stand von Beginn an unter komplexen Vorzeichen. Als das Paar 2024 sein Liebesglück öffentlich machte, galt es, eine beachtliche Patchwork-Herausforderung zu meistern: Sie brachte fünf Kinder in die Partnerschaft ein, er drei. Nach einer ersten Trennungsphase im Jahr 2024, die damals von Müller ausging, folgte 2025 das große Comeback. Noch im vergangenen Jahr turtelten die beiden medienwirksam auf Sylt beim 75. Geburtstag von Thomas Gottschalk oder zeigten sich strahlend in Tracht auf dem Oktoberfest. Doch der Glanz dieser Auftritte konnte die Risse im Fundament offenbar nicht mehr kitten.

Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden © Getty

Fokus auf Karriere und „Frauenpower“

Hinter den Kulissen scheint die 43-Jährige die Trennung bereits verarbeitet zu haben. Aus ihrem engsten Freundeskreis verlautet, dass sie die Situation „stark und fokussiert“ angehe. Meyer-Wölden wolle ihrem Leben nun eine völlig neue Richtung geben und ihre Energie primär in berufliche Projekte investieren.





Ihre neue Entschlossenheit zelebriert die Yoga- und Meditationsexpertin bereits auf Instagram. Dort präsentiert sie sich ihren Followern gewohnt sportlich, gut gelaunt und demonstriert geballte „Frauenpower“. Es scheint, als habe sie den Blick bereits fest in die Zukunft gerichtet – ganz ohne Partner an ihrer Seite.