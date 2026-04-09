Pietro Lombardi: Er verlor 11 Kilo in sechs Wochen

Pietro Lombardi hat nach etlichen Diäten eine neue Methode für sich entdeckt. Mit medizinischer Hilfe kämpft der Sänger gegen sein Übergewicht und feiert erste sichtbare Erfolge.

Im Februar holte sich Pietro Lombardi (33) die erste Abnehmspritze und startete damit einen neuen Versuch im Kampf gegen die Kilos. Für Millionen Fans ist der Ziehsohn von DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen (72) Sänger-Star. Doch abseits der Bühne kämpft der Vater von drei Söhnen seit Jahren mit seinem Gewicht, dem Jojo-Effekt und den Folgen für sein Wohlbefinden und Selbstbild.

Diäten brachten keinen langfristigen Erfolg

Wie er selbst erklärt, war er früher eigentlich ein sehr sportlicher Typ, bevor plötzlich ein Punkt in seinem Leben kam, an dem er zehn Kilo zunahm. Nach zahlreichen „Fressattacken“ legte er insgesamt sogar 15 Kilo zu. Zahlreiche Diäten und Trainingsphasen endeten stets im Frust. Der Musiker gibt offen zu: „Ich habe wirklich alles ausprobiert, um wieder abzunehmen, habe mehr Diäten angefangen als Songs geschrieben,“ sagt er gegenüber der deutschen Bild.

Pietro Lombardi © Instagram

Oliver Pocher als Vorbild

Ermutigt wurde Lombardi schließlich durch seinen Kumpel Oliver Pocher (48). Der Comedian hatte aus seiner eigenen Behandlung kein Geheimnis gemacht und im vergangenen Jahr mit dem Wirkstoff Mounjaro rund 14 Kilo abgenommen. In dem gemeinsamen Podcast „Die Pochers. Frisch recycelt“ erklärte Pietro, dass ihm angesichts der Erfolge seines Kollegen klar geworden sei: „Disziplin allein reicht nicht, wenn dein Körper einfach blockiert.“

Oliver Pocher und Pietro Lombardi © Instagram

Neues Konzept bringt schnelle Erfolge

Seit dem Behandlungsstart wird der Sänger durch ein medizinisches Trainings- und Ernährungskonzept begleitet. Diese Unterstützung hilft ihm massiv: „Weil ich begleitet werde und genau weiß, dass ich das nicht allein machen muss, fühlt es sich diesmal anders an.“ Und die Ergebnisse sprechen für sich: Bei einer Körpergröße von 1,73 Metern speckte er in nur sechs Wochen von satten 102 auf 91 Kilo ab. Er merke nun, wie er sich deutlich leichter fühle und mehr Energie habe, was ihn extrem motiviere.