Anna-Maria packt aus: "Bushido von unseremZuhause ausgesperrt"

Diese Worte sorgen für Aufsehen: Anna-Maria Ferchichi spricht im Podcast „MayWay“ der deutschen Bild überraschend offen über ihre Ehe.

Ein Satz aus dem BILD-Podcast „MayWay“ bleibt besonders hängen: „Wir haben Bushido von unserem Zuhause ausgesperrt.“ Anna-Maria Ferchichi (44) sagt das neben ihrem Ehemann Anis Ferchichi (47).

Für sie war er seit dem Kennenlernen im Jahr 2011 ein völlig anderer Mensch als das unnahbare Rap-Image. Sie erklärt: „Ich habe in einer Nacht 2011 Anis kennengelernt und war erstaunt, dass er gar nichts mit Bushido zu tun hat. Ich habe da einfach seinen Kern gesehen, und der Kern ist gut.“ Deshalb zog sie früh klare Grenzen für den gemeinsamen Alltag.

Bushido und Ehefrau Anna Maria © Getty

Die harte Fassade bröckelt

Das Paar trennte das Privatleben strikt von der Kunstfigur. „Wir haben strikt Bushido von unserem Zuhause eigentlich ausgesperrt“, schildert Anna-Maria. Bushido selbst sieht seine Entwicklung als langen Prozess, der durch die Geduld seiner Frau angestoßen wurde.

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Heute blickt er dankbar auf sein jetziges Leben: „Ich hätte nie gedacht, jemals so glücklich sein zu können. Ich hätte nie gedacht, jemals so lieben zu können“. Seine eigene Kindheit war dagegen kompliziert, da er ganz ohne Vater aufwuchs und seine Mutter mit mehreren Jobs die Familie absicherte. Bushido erinnert sich: „Mein Familienleben hat an sich gar nicht existiert“. Er rutschte früh ab, doch abseits der Musik zeigte er schon damals eine sensible und loyale Seite.

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Schwere Krise schweißt zusammen

Ein einschneidender Wendepunkt war die Drillingsschwangerschaft im Jahr 2021, als ein Kind schwer erkrankte. In dieser Phase merkte der Musiker, dass materieller Wohlstand keine Ängste nehmen kann: „Dann weißt du, was es bedeutet, eben nicht reich zu sein“. Heute definiert er Reichtum völlig neu durch Gesundheit und Zusammenhalt. Der Vater von acht Kindern betont deshalb: „Ich bin ohnehin der reichste Mensch auf diesem Planeten, weil ich eine tolle Frau habe und acht gesunde Kinder.“ Mittlerweile ist er voll im Familienalltag integriert, übernimmt Verantwortung und bringt die Kinder morgens zur Schule. Das Paar funktioniert heute trotz alltäglicher Konflikte als festes Team.