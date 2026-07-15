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Zverev: Jacht-Trip ohne Sophia Thomalla

Drei Männer stehen lächelnd oberkörperfrei auf einem Boot vor Felsen und Wasser.
© Instagram
Nach dem intensiven Turnier in Wimbledon gönnt sich Tennis-Star Alexander Zverev eine wohlverdiente Auszeit und schippert in prominenter Begleitung durch das Mittelmeer.
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Nachdem Alexander Zverev sich in einem packenden Wimbledon-Finale geschlagen geben musste, zieht es den Hamburger direkt aufs Wasser. Anstatt Trübsal zu blasen, tankt der Tennis-Profi neue Energie bei Sonne, Wind und Wellen. Für diesen Erholungsurlaub hat sich Zverev ein besonderes Pflaster ausgesucht und verbringt die freien Tage auf einer edlen Jacht.

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Starbesetzte Crew

Dieser Ausflug entpuppt sich als echtes Treffen der Giganten aus Sport und Wirtschaft, wie ein im Netz geteilter Schnappschuss beweist. Auf dem Foto posiert Zverev mit der spanischen Tennis-Legende Rafael Nadal, der als begeisterter Hobby-Skipper und Jacht-Besitzer bekannt ist und die gemeinsame Zeit sichtlich genießt.

Ebenfalls mit an Bord ist Eric Demuth, der CEO und Mitgründer des bekannten Krypto-Unternehmens Bitpanda, das unter anderem als Sponsor im Tennis-Zirkus aktiv ist. Komplettiert wird die gut gelaunte und extrem durchtrainierte Truppe an Deck von weiteren Profisportlern aus dem engen Freundeskreis. Die ausgelassene Stimmung ist allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben, während sie mit freiem Oberkörper und sichtlich gebräunt Arm in Arm an der Reling posieren.

Während Zverev den Sommer in dieser prominenten Runde genießt, wirft ein Detail bei den Fans jedoch Fragen auf, denn Sophia Thomalla ist bei dem Ausflug nicht mit von der Partie. Seit Wochen herrscht auf den Social-Media-Kanälen des sonst so offenherzigen Promi-Paares ungewohnte Funkstille.

Dass die Moderatorin nun auch bei diesem entspannten Sommer-Get-away fehlt, heizt die Gerüchteküche um den aktuellen Beziehungsstatus der beiden weiter an. Ob es sich lediglich um eine terminlich bedingte Abwesenheit handelt oder ob hinter den Kulissen tatsächlich der Haussegen schief hängt, bleibt vorerst das Geheimnis der beiden. Dem Tennis-Star scheint die Ablenkung auf dem Wasser in jedem Fall sichtlich gutzutun, um den Kopf vor den nächsten sportlichen Herausforderungen wieder komplett freizubekommen.

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