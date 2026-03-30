Pietro Lombardi und Oliver Pocher verraten ihren Beziehungsstatus

In „Patchwork Boys“ lüften Oliver Pocher und Pietro Lombardi das Geheimnis um ihre außergewöhnliche Männer-WG und sprechen offen über Liebeskummer und die gemeinsame Abnehm-Kur.

In der Kölner Promi-Landschaft hat sich eine Wohngemeinschaft etabliert, die mancherorts für hochgezogene Augenbrauen sorgt. Comedian Oliver Pocher (48) und DSDS-Sieger Pietro Lombardi (33) gaben nun den Startschuss für ihr gemeinsames Podcast-Projekt „Patchwork Boys“. Bevor die erste Episode am 3. April im „Pocher.Club“ erscheint, gewährten die beiden ungleichen Freunde tiefe Einblicke in ihr bizarres, aber offensichtlich harmonisches Zusammenleben.

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Zwischen Männerfreundschaft und „Häschen“-Besuch

Trotz der räumlichen Nähe in Pochers weitläufiger Villa – man ist lediglich durch einen gemeinsamen Fahrstuhl verbunden – scheint der Alltag der beiden eher aneinander vorbeizulaufen. Während Lombardi eine eigene Etage bewohnt, witzelt Pocher über die mangelnde Transparenz bei nächtlichem Damenbesuch: Man bekomme kaum mit, wer gerade welches „Häschen“ zu Gast habe. Lombardi stellt jedoch gegenüber RTL unmissverständlich klar, dass er derzeit als Single durchs Leben geht. „Mein Beziehungsstatus ist, ich bin in keiner Beziehung. Das ist mein Beziehungsstatus.“





Pocher hingegen bleibt gewohnt kryptisch und kommentiert seine aktuelle Lage lediglich mit einem trockenen „Gut“, was Raum für die gewohnten Spekulationen lässt. Die Chemie zwischen den beiden scheint jedenfalls über das Geschäftliche hinauszugehen: „Unsere Freundschaft ist ehrlich. Ich glaube, in diesem Business wird viel gefakt. (...) Wir supporten uns in jeder Lage im Leben.“

Der „Abnehm-Wahn“ in der Promi-WG

Ein weiteres verbindendes Element der beiden Hausherren ist der Kampf gegen die Kilos – und dabei greifen beide zu modernen Hilfsmitteln. Oliver Pocher hat mithilfe der Abnehmspritze „Mounjaro“ sowie einer Ernährungsumstellung beeindruckende 17 Kilogramm verloren und bringt nun schlanke 73 Kilo auf die Waage.





Angespornt durch diesen Erfolg eifert ihm Mitbewohner Lombardi nach. Der Sänger verzeichnet bereits einen Gewichtsverlust von neun Kilogramm und zeigt sich zuversichtlich, die Zehn-Kilo-Marke in Kürze zu knacken. Dass das Zusammenleben bei so viel Disziplin dennoch humorvoll bleibt, unterstreicht Pocher mit einer gewohnt provokanten Note zum WG-Alltag: „Und ja, wir sind da oft in Löffelchenstellung und so und dann passiert das, was passieren muss. Das eine führt zum anderen und irgendwann zieht er nicht mehr aus.“