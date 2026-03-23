Baby Nummer drei für Pocher-Ex Amira Aly? Jetzt plaudert sie es aus!

Pocher-Ex Amira Aly packt über die Zukunftspläne mit Christian Düren aus und verrät dabei ein süßes Detail.

Zwischen Palmen und Blitzlichtgewitter auf Teneriffa ließ Amira Aly tief blicken und verriet, dass ihre private Reise noch lange nicht am Ziel ist.

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„Ein Kind hätte ich schon noch gerne“

Obwohl die gebürtige Kärntnerin bereits zweifache Buben-Mama ist (ihre Söhne mit Ex Oliver Pocher kamen 2019 und 2020 zur Welt), ist das Kapitel Familienplanung für sie noch nicht abgeschlossen. „Ich hätte schon gerne noch mindestens ein Kind“, gestand die Moderatorin im RTL-Interview. Während sie selbst voll in ihrer Mutterrolle aufgeht und ihren Alltag betont bodenständig meistert – vom Kochen bis zum Chauffeur-Dienst für die Schule – hat ihr Partner Christian Düren noch keinen eigenen Nachwuchs. Geht es nach Amira, könnte sich das bald ändern.

Der Moment, der alles veränderte

Der erneute Baby-Wunsch kam nicht aus heiterem Himmel. Ein Besuch bei ihrer besten Freundin, die gerade Mutter geworden war, gab den Ausschlag. Zu sehen, wie liebevoll ihre beiden Buben mit dem Säugling umgingen, rührte Amira zutiefst: „Das war herzerwärmend. Okay, die sind jetzt in dem Alter, die wären richtig coole, große Brüder.“





Krisengerüchte? Von wegen!

Seit 2024 ist Amira mit dem Moderator Christian Düren liiert. Zwar gab es Ende 2025 kurzzeitig Getuschel über eine mögliche Krise, doch ein gemeinsamer Urlaub in Ägypten fegte sämtliche Trennungsgerüchte vom Tisch. Heute spricht sie in den höchsten Tönen von seinem Geschmack und seinem Wesen.

Amira Aly und Christian Düren. © Instagram

Und wie sieht es mit den Hochzeitsglocken aus? Auch hier schickte Amira eine recht eindeutige Botschaft in Richtung ihres Liebsten. Auf die Frage nach einem Antrag reagierte sie mit einem charmanten Schmunzeln: „Ich bin ja old fashion. Ich mache ja nicht die Anträge.“

Der Ball liegt nun also bei Christian Düren – ob als nächstes ein Ring oder ein Kinderwagen zum Thema wird, bleibt abzuwarten. Die Zeichen stehen jedenfalls ganz auf Familienglück.