Nach genau einem Jahr ist das Mikrofon für das Duo Amira Aly (33) und Paula Lambert (51) verstummt. Die beiden Powerfrauen gaben nun das offizielle Ende ihres gemeinsamen Formats „Iced Macho Latte“ bekannt.

Was als spannendes Experiment begann, endet nun mit dem Ablauf des Jahresvertrags. Amira Aly und Paula Lambert werden keine neuen Episoden ihres wöchentlichen Podcasts mehr produzieren. Doch wer ein tränenreiches Ende erwartet hat, irrt: Beide Protagonistinnen zeigen sich mit der Entscheidung sichtlich erleichtert.

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Räumliche Distanz als Dynamik-Killer

Paula Lambert lieferte in der letzten Folge eine pragmatische Begründung für das Aus . Die Aufnahmen fanden aufgrund der verschiedenen Standorte meist remote statt – ein Umstand, der der Chemie des Podcasts offenbar schadete. „Da diese Remote-Geschichte einfach nicht so richtig funzt, werden wir jetzt auch nicht weitermachen“, erklärte die 51-Jährige offen.

Amira Aly sehnt sich nach Privatsphäre

Während Paula Lambert ihrem Genre mit dem Format „Paula lieben lernen“ treu bleibt, schlägt Amira Aly einen völlig anderen Weg ein. Die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) plant eine unbefristete Podcast-Pause. Nach sechs Jahren intensiver öffentlicher Präsenz möchte die zweifache Mutter ihre privaten Angelegenheiten künftig wieder für sich behalten:

Sehnsucht nach Ruhe : „Darauf freue ich mich wirklich: Nach sechs Jahren jetzt einfach mal ein bisschen mehr für sich zu genießen“, so Aly.

: „Darauf freue ich mich wirklich: Nach sechs Jahren jetzt einfach mal ein bisschen mehr für sich zu genießen“, so Aly. Kein endgültiges Aus : Zwar braucht sie aktuell eine Pause, schließt eine Rückkehr ans Mikrofon für die Zukunft jedoch nicht kategorisch aus.

: Zwar braucht sie aktuell eine Pause, schließt eine Rückkehr ans Mikrofon für die Zukunft jedoch nicht kategorisch aus. Privatleben im Fokus: Nach den turbulenten Jahren der Trennung und Neuausrichtung scheint Amira nun die bewusste Stille zu suchen.

© Instagram

Die Fans müssen sich also vorerst daran gewöhnen, keine pikanten Anekdoten mehr aus Amiras Alltag zu hören. Ob und wann die 33-Jährige ihre Meinung ändert, lässt sie offen – für den Moment genießt sie die wiedergewonnene Anonymität abseits der Audio-Charts.