Bikini-Hammer! Amira Aly verrät pikantes Detail über ihren nackten Hintern

Die Ex-Frau von Oliver Pocher posiert jedes Jahr mehrmals für das Label Lascana. Diesmal springt den Fans jedoch ein Detail ins Auge.

Die Wetterprognose für den heurigen Sommer können wir uns sparen, denn Amira Aly sorgt höchstpersönlich für die Hitzewelle! Die gebürtige Kärntnerin ist als Lascana-Gesicht zurück und posierte erneut für das Modehaus. Nach dem Dessous-Auftakt im Vorjahr zeigt die Moderatorin, Podcasterin und Schauspielerin jetzt, wie man im Bikini eine Bombenfigur macht. Wir finden: Davon darf’s gern noch ein bisserl „MEER“ sein! „Es war immer mein Traum und macht mich unheimlich stolz“, verrät Amira gegenüber BILD.

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Zwischen Familienalltag und Blitzlichtgewitter

Für das Shooting ging es ab auf die Insel – genauer gesagt nach Teneriffa. Mit dem bewährten Team im Gepäck wurde dort die neue Bademode in Szene gesetzt. Ob im knappen Bikini oder im eleganten Badeanzug, mal sexy, mal verspielt: Die Zweifach-Mama von zwei kleinen Buben (6 und 5 Jahre) strahlt mit der Sonne um die Wette. Doch hinter dem perfekten Lächeln steckt viel Substanz: „Mir geht’s nicht darum, irgendeinem Ideal hinterherzulaufen, sondern mich stark zu fühlen und ein gutes Körpergefühl zu haben“, so Amira.

Die 33-Jährige wirkt heute gefestigter denn je. Die letzten Jahre haben sie gelehrt, mehr auf ihr Bauchgefühl zu hören – auch wenn der Weg nicht immer nur bergauf ging. Heute weiß sie, dass sie sich voll und ganz auf sich selbst, ihre Familie und ihre engsten Freunde verlassen kann.





Liebesglück mit Christian

Seit über eineinhalb Jahren ist auch Christian Düren (35) fest an ihrer Seite. Der Moderator platzt vor Stolz über den Erfolg seiner Amira: „Er kennt mich gut und weiß, wie viel Herzblut ich in solche Projekte stecke. Er hat sich einfach für mich gefreut – und das bedeutet mir viel.“

Und was sagt die Stilexpertin zur Bademode bei den Herren der Schöpfung? Bevorzugt sie bei ihrem Christian die lässige Surfer-Short oder darf’s auch eine Speedo sein? Amira lacht: „Ich würde sagen, Christian sieht in allem gut aus. Hauptsache, er fühlt sich wohl.“





Ein schmerzhaftes „Hoppala“ beim Posieren

Dass der Model-Job kein reiner Honigschlecken ist, bewies ein kleiner Zwischenfall am Set. Ein bisserl zu heiß her ging es nämlich im wahrsten Sinne des Wortes: „Ich habe mich aufs Bett gesetzt und ein Lockenstab ist runtergerollt und tatsächlich auf meinem nackten Hintern gelandet! Ja, das tat weh, und die Brandnarbe sieht man auch noch ganz schön.“