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It-Girls schwören auf diese Kleider als Hochzeitsgast 2026
© Peek & Cloppenburg

Trendlooks

It-Girls schwören auf diese Kleider als Hochzeitsgast 2026

Von
10.04.26, 14:32
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Die Hochzeitssaison 2026 steht vor der Tür und mit ihr die ewig gleiche Frage: „Was ziehe ich an?“. Zwischen zeitloser Eleganz und modernen Statement-Pieces ist dieses Jahr alles erlaubt. Hauptsache, es zieht Blicke auf sich (ohne der Braut die Show zu stehlen, natürlich). 

Die Einladungen für die Hochzeitssaison 2026 flattern bereits ins Haus? Auf die erste Vorfreude folgt bei den meisten jedoch schnell Panik vor dem Kleiderschrank. Doch 2026 erfindet sich die Hochzeitsgast-Mode neu. Es geht um Individualität, raffinierte Schnitte und Materialien, die sich anfühlen wie ein Hauch von Luxus. Wenn Sie dieses Jahr die bestangezogene Person auf der Gästeliste sein möchten, haben wir den ultimativen Style-Guide für Sie. Auf diese fünf großen Trends schwören die It-Girls 2026:

Florale Kleider

It-Girls schwören auf diese Kleider als Hochzeitsgast 2026
© STEFFL/Rotate

Florale Muster auf einer Frühlingshochzeit? Miranda Priestly aus „Der Teufel trägt Prada“ würde es wohl als „bahnbrechend“ abtun. Doch 2026 haben die klassischen Blümchenkleider ein gewaltiges Update bekommen. Wir verabschieden uns von den winzigen, braven Streublümchen der vergangenen Jahre. Subtile Blumenmotive und 3D-Blütenapplikationen sorgen für ein echtes Fashion-Statement.

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Satin-Träume

It-Girls schwören auf diese Kleider als Hochzeitsgast 2026
© STEFFL/LoveShackfancy

Nichts schreit so sehr nach „mühelosem Chic“ wie ein fließendes Satinkleid. 2026 feiert Satin seinen absoluten Höhepunkt. Das Material fließt wie flüssiges Metall am Körper herab und sorgt für einen unvergleichlich luxuriösen Look. Ob als klassisches Slip Dress im 90s-Revival-Look oder als hochgeschlossene Variante mit tiefem Rückenausschnitt, Satinkleider sind der absolute Favorit der Saison.

Drapierte Kleider

It-Girls schwören auf diese Kleider als Hochzeitsgast 2026
© & Other Stories

Sie möchten eine Silhouette, die aussieht, als wäre sie Ihnen auf den Leib geschneidert worden? Dann sind drapierte Kleider Ihr Go-to für 2026. Durch geschickte Raffungen, asymmetrische Schnitte und kunstvoll gelegte Falten umschmeicheln diese Kleider die Figur auf atemberaubende Weise. Sie wirken unglaublich modern und bringen einen Hauch von antiker griechischer Göttin auf die Tanzfläche.

Schulterfreie Kleider

It-Girls schwören auf diese Kleider als Hochzeitsgast 2026
© Mango

Romantik trifft auf subtile, moderne Sinnlichkeit: Schulterfreie Kleider gehören zu den unbestrittenen Highlights der Saison 2026. Sie lenken den Blick auf die Schlüsselbeine und den Hals, eine der elegantesten Partien überhaupt. 2026 sehen wir diesen Schnitt vor allem bei figurbetonten Midi-Kleidern oder Modellen mit voluminösen Ärmeln für den ultimativen Drama-Faktor. Tipp: Ein bisschen schimmerndes Body-Öl auf den Schlüsselbeinen sorgt für den perfekten Glow.

Lange Jumpsuits

It-Girls schwören auf diese Kleider als Hochzeitsgast 2026
© Peek & Cloppenburg

Wer sagt, dass man als Hochzeitsgast ein Kleid tragen muss? Die coolsten Girls auf der Gästeliste greifen 2026 zum langen Jumpsuit. Ein perfekt sitzender, maßgeschneiderter Einteiler mit weitem, fließendem Bein strahlt eine unglaubliche Power und Selbstbewusstsein aus. Ob mit Neckholder, tiefem V-Ausschnitt oder ganz clean und puristisch, ein Jumpsuit ist bequem, ultra-stylisch und sorgt dafür, dass Sie bis in die frühen Morgenstunden ohne Einschränkungen tanzen können.

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