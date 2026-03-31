Erste Decathlon-Filiale Tirols eröffnet im Herbst in Innsbrucker Einkaufszentrum

„Tirol verbindet Sport, Natur und Lebensgefühl auf einzigartige Weise. Mit unserem ersten Store nach Tirol zu kommen, ist deshalb ein besonderer Schritt für uns", sagt Ana Aguilo, Country Leaderin von Decathlon Österreich.

Innsbruck. Decathlon setzt seinen Expansionskurs in Österreich fort und eröffnet im Herbst einen neuen Store im Greif Center in Innsbruck. Mit dem Standort zieht der internationale Sportartikelhersteller und -händler erstmals nach Tirol und bringt sein Sortiment für mehr als 80 Sportarten in den Westen des Landes. Auf rund 2.300 Quadratmetern Verkaufsfläche erwartet Sportbegeisterte künftig ein breites Angebot – mit besonderem Fokus auf Outdoor-Sportarten wie Wandern, die in der Region stark nachgefragt sind. Die Filiale in Innsbruck ist übrigens nicht die einzige, die dieses Jahr eröffnet wird: Erst kürzlich gab Decathlon bekannt, im Sommer auch einen Standort auf der Mariahilfer Straße in Wien zu eröffnen