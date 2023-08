Der frühere BZÖ-Chef Peter Westenthaler befindet sich direkt im Unwetter-Gebiet in der Südsteiermark. Bewohner der Gemeinde Großkleins bereiten sich teilweise mit Sandsäcken auf das schlimmste vor.

Steiermark. Der ehemalige BZÖ-Politiker Peter Westenthaler ist derzeit im Unwetter-Gebiet in der Südsteiermark und berichtet gegenüber oe24.TV über die dramatische Unwetter-Situation. "Die Lage spitzt sich ganz dramatisch zu", berichtet er. Das Wasser steht im Ort so hoch, dass etwa die Ortstafel neben dem überfluteten Sportplatz schon unter den Fluten untergegangen ist. Dahinter befindet sich der Fluss Saggau, der über das Ufer getreten ist, sagt Westenthaler.

Neben dem Sportplatz ist auch die Nahwärmeanlage daneben bereits überschwemmt. "Das Wasser ist jetzt auf dem Weg in die Siedlung hinein. Die Menschen hier sind am verzweifeln. Sie haben sich jetzt Sandsäcke besorgt und versuchen ihre Häuser zu sichern", berichtet er über die dramatische Lage. Und es soll in der Nacht noch mehr Regen in der Region geben, so Westenthaler.

"Ich befinde mich hier schon im Sperrgebiet. Autos sind hier nicht mehr zugelassen", berichtet der ehemalige Politiker gegenüber oe24.TV. "Es ist eine dramatische Situation. Die Bewohner, mit denen ich hier gesprochen habe, sagen, dass sie so etwas ihr ganzen Leben noch nicht erlebt haben", so Westenthaler über die Überschwemmungen im Ort.