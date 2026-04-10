Wien auch dabei! Das sind die grünsten Städte der Welt

Gras unter den Füßen statt Betonwüste! Eine riesige Umfrage unter 24.000 Stadtbewohner:innen enthüllt jetzt, wo das Leben wirklich im Grünen stattfindet. Die Sensation: Wien sichert sich einen Spitzenplatz und gehört zu den absoluten Natur-Hotspots in Europa!

Wer im Großstadtdschungel überleben will, braucht mehr als nur hippe Cafés und U-Bahn-Anschlüsse. Es braucht Parks, Bäume und frische Luft! Time Out hat für 2026 genau hingesehen und tausende Menschen weltweit gefragt: Wie grün ist eure Stadt wirklich?

Überraschung auf Platz 1: DIESE Stadt ist die grünste Weltweit

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Vergessen Sie den Central Park oder die Londoner Royal Parks! Der Titel der grünsten Stadt der Welt geht an ein charmantes Juwel im Vereinigten Königreich: Bath! Die geschichtsträchtige Stadt im Südwesten Englands hat die Einheimischen mit ihren üppigen Grünflächen und der direkten Nähe zur Natur restlos begeistert. Dicht auf den Fersen folgen Chicago (USA) auf Platz zwei und das lässige Montreal in Kanada auf dem dritten Podestplatz.

Wien: Top-Ranking für unsere Hauptstadt!

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Und jetzt die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben: Wien ist dabei! Unsere geliebte Donaumetropole landet im globalen Ranking auf dem starken 12. Platz. Das bedeutet für uns: In Europa spielt Wien in der obersten Liga mit und sichert sich einen Platz in den Top 5 der grünsten Städte des Kontinents.

Ob Prater, Türkenschanzpark oder Schönbrunn - die Wienerinnen und Wiener wissen ihren Zugang zur Natur zu schätzen. In der Umfrage gaben die Bewohner Wien Bestnoten für die Erreichbarkeit von Erholungsgebieten.

Die Top 20 der grünsten Städte der Welt

Hier erfahren Sie, wo Sie 2026 den entspanntesten Urlaub im Grünen verbringen können:

Rang Stadt Land 1 Bath Vereinigtes Königreich 2 Chicago USA 3 Montreal Kanada 4 Riga Lettland 5 Melbourne Australien 6 Cape Town Südafrika 7 Singapur Singapur 8 Medellin Kolumbien 9 Stockholm Schweden 10 Hamburg Deutschland 11 Beijing China 12 Wien Österreich 13 Helsinki Finnland 14 Krakau Polen 15 Oslo Norwegen 16 Seoul Südkorea 17 Tallinn Estland 18 Auckland Neuseeland 19 Luxemburg Luxemburg 20 Sao Paulo Brasilien

Wer also das nächste Mal eine Städtereise plant, aber auf das Picknick im Grünen nicht verzichten möchte, weiß jetzt auf welche Städte er setzen sollte.