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Wien auch dabei! Das sind die grünsten Städte der Welt
© Getty Images

Laut Ranking

Wien auch dabei! Das sind die grünsten Städte der Welt

10.04.26, 13:01
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Gras unter den Füßen statt Betonwüste! Eine riesige Umfrage unter 24.000 Stadtbewohner:innen enthüllt jetzt, wo das Leben wirklich im Grünen stattfindet. Die Sensation: Wien sichert sich einen Spitzenplatz und gehört zu den absoluten Natur-Hotspots in Europa! 

Wer im Großstadtdschungel überleben will, braucht mehr als nur hippe Cafés und U-Bahn-Anschlüsse. Es braucht Parks, Bäume und frische Luft! Time Out hat für 2026 genau hingesehen und tausende Menschen weltweit gefragt: Wie grün ist eure Stadt wirklich? 

Überraschung auf Platz 1: DIESE Stadt ist die grünste Weltweit

Wien auch dabei! Das sind die grünsten Städte der Welt
© Getty Images

Vergessen Sie den Central Park oder die Londoner Royal Parks! Der Titel der grünsten Stadt der Welt geht an ein charmantes Juwel im Vereinigten Königreich: Bath! Die geschichtsträchtige Stadt im Südwesten Englands hat die Einheimischen mit ihren üppigen Grünflächen und der direkten Nähe zur Natur restlos begeistert. Dicht auf den Fersen folgen Chicago (USA) auf Platz zwei und das lässige Montreal in Kanada auf dem dritten Podestplatz. 

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Wien auch dabei! Das sind die grünsten Städte der Welt
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Und jetzt die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben: Wien ist dabei! Unsere geliebte Donaumetropole landet im globalen Ranking auf dem starken 12. Platz. Das bedeutet für uns: In Europa spielt Wien in der obersten Liga mit und sichert sich einen Platz in den Top 5 der grünsten Städte des Kontinents.

Ob Prater, Türkenschanzpark oder Schönbrunn - die Wienerinnen und Wiener wissen ihren Zugang zur Natur zu schätzen. In der Umfrage gaben die Bewohner Wien Bestnoten für die Erreichbarkeit von Erholungsgebieten. 

Die Top 20 der grünsten Städte der Welt

Hier erfahren Sie, wo Sie 2026 den entspanntesten Urlaub im Grünen verbringen können: 

Rang  Stadt  Land 
1 Bath  Vereinigtes Königreich
2 Chicago  USA 
3 Montreal  Kanada 
4 Riga  Lettland 
5 Melbourne  Australien 
6 Cape Town  Südafrika 
7 Singapur  Singapur 
8 Medellin  Kolumbien 
9 Stockholm  Schweden 
10 Hamburg  Deutschland 
11 Beijing  China 
12 Wien  Österreich 
13 Helsinki  Finnland 
14 Krakau  Polen 
15 Oslo  Norwegen 
16 Seoul  Südkorea 
17 Tallinn  Estland 
18 Auckland  Neuseeland 
19 Luxemburg  Luxemburg 
20 Sao Paulo  Brasilien 

 

Wer also das nächste Mal eine Städtereise plant, aber auf das Picknick im Grünen nicht verzichten möchte, weiß jetzt auf welche Städte er setzen sollte.

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