Wettervorhersage Miami:

Neun Bundestaaten haben in USA letzte Woche Schneenotstand ausgerufen, darunter auch Florida. Einer der schwersten Winterstürme seit Jahren hat am Samstag die Ostküste der USA getroffen. Ein starker Temperatureinsturz von 15 auf nur zwei Grad wurde verzeichnet.

So kalt war es in Florida seit zehn Jahren nicht mehr. Meteorologen sagten daher in manchen Gegenden ein Wetterphänomen vorher, das es so nur in Florida geben kann: Fallende Leguane. Bei derart kalten Temperaturen verfallen die Tiere in eine Starre und drohen von den Bäumen zu fallen. Auch in den kommenden Nächten wird es kalt bleiben, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, was die kleinen Tierchen vorübergehend lähmen kann. Sobald die Temperaturen wieder steigen, erwachen die Leguane allerdings wieder.



Samstagnacht galten sogar Frostwarnungen, von denen etwa zehn Millionen Einwohner*innen betroffen waren. Inzwischen haben die Temperaturen allerdings wieder angenehme 12 Grad erreicht. Ob Verletzte wegen fallender Reptilien gemeldet wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Kältestarre

Die Leguane geraten durch die niedrigen Temperaturen nicht in Lebensgefahr, sondern verfallen bloß in eine Starre. Die Behörden wiesen die Bevölkerung folglich darauf hin, die Tiere nicht zu stören oder zu misshandeln solang sie in diesem Schutzmechanismus verharren. Sobald am Morgen die Sonne aufgeht, beginnen die Leguane sich wieder zu bewegen. Laut einem Experten gewöhnen sich die Tiere langsam an die niedrigeren Temperaturen. Außerdem haben sie in Florida keine natürlichen Feinde.

Tiefsttemperaturen 2010

Lediglich Tiefsttemperaturen können das Überleben der Tierchen gefährden. Ein radikaler Kälteeinbruch im Jahr 2010 etwa löschte in Florida einen Großteil der Population aus. Kälte ist für die Leguane so gefährlich, da sie ursprünglich aus Teilen Mittel- und Südamerikas in der Nähe des Äquators stammen. Sie wurden erstmals 1960 in Florida gesichtet und seither wächst ihre Zahl im Bundesstaat.

Tunnelgräber

In Florida sind die Tierchen besonders dafür bekannt sehr lange und tiefe Tunnel zu graben, die mitunter Schäden an Gebäuden verursachen. Sie sind aber weder aggressiv, noch sind Angriffe auf Menschen bekannt. Die Männchen können etwa anderthalb lang werden und bringen dabei bis zu neun Kilogramm auf die Waage. Die Weibchen legen jährlich bis zu 80 Eier, weshalb die Population unter den warmen Bedingungen in Florida gut gedeiht.



