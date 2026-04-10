Frühjahrsputz statt Gym: So viele Kalorien verbrennen Sie beim Putzen

Staub auf den Regalen, Schlieren an den Fenstern und Berge von Altpapier: Der Frühjahrsputz ist für viele der absolute Horror-Termin im Kalender. Doch wussten Sie, dass der lästige Haushaltsputz in Wahrheit ein hocheffektives Workout ist?

Gute Nachricht für alle Sport-Muffel: Tatsächlich schmilzt beim Staubsaugen, Fensterputzen und sogar beim Bügeln eine beachtliche Menge an Kalorien dahin. Wer mit vollem Körpereinsatz an die Arbeit geht, belohnt sich gleich doppelt: mit einem strahlend sauberen Zuhause und einem trainierten Körper. Wir verraten, welche Hausarbeit die meisten Kalorien verbrennt.

Platz 1: Gartenarbeit: 360 kcal / Stunde

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Wer braucht Hanteln, wenn man auch im Garten graben kann? Beim Rasenmähen, Umgraben und Unkrautjäten bringen Sie nicht nur Ihre Beete in Form, sondern auch sich selbst. Das ständige Bücken, Heben und Schaufeln ist ein intensives Ganzkörper-Workout, das Arme, Beine und den Rücken massiv beansprucht. Harken Sie kräftig Laub oder tragen Sie schwere Blumenkübel – das treibt den Puls in die Höhe! Die frische Luft und das Sonnenlicht stärken zudem Ihr Immunsystem und sorgen für einen echten Gute-Laune-Kick.

Platz 2: Staubsaugen: 240 kcal / Stunde

Je intensiver Sie über die Teppiche flitzen, desto mehr Kalorien schmelzen. Die ständigen Vor- und Zurückbewegungen sind ein geniales Training für Arme, Beine und den unteren Rücken. Gehen Sie tief in die Hocke (Squats!), um unter dem Sofa zu saugen, und wechseln Sie bewusst die Arme. Eine gute Rumpfspannung schützt vor Verspannungen und trainiert ganz nebenbei die Bauchmuskeln.

Platz 3: Fenster putzen: 220 kcal / Stunde

Wischen, polieren, strecken: Fensterputzen kommt einem intensiven Oberkörper-Training verdammt nah! Ihre Schultern, Arme und der Rumpf sind im Dauereinsatz. Der Lohn? Ein glasklarer Durchblick und straffe Arme. Gehen Sie beim Putzen der oberen Ecken bewusst auf die Zehenspitzen (hallo, Waden-Training!) und spannen Sie die Bauchmuskeln an. Wer sich hier richtig ins Zeug legt, spürt das Brennen in den Muskeln garantiert.

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Platz 4: Aufräumen: 180 kcal / Stunde

Schränke ausmisten und das Wohnzimmer neu arrangieren hält nicht nur das Zuhause ordentlich, sondern bringt auch den Kreislauf ordentlich in Schwung. Wer Kisten schleppt, Bücherstapel trägt oder sogar große Möbel verrückt, erreicht schnell Werte, die mit einem moderaten Krafttraining im Fitnessstudio vergleichbar sind. Achten Sie beim Heben immer darauf, aus den Beinen (und nicht aus dem Rücken) hochzukommen.

Platz 5: Kochen: 120 kcal / Stunde

Ja, auch bei der Zubereitung Ihres After-Workout-Snacks verbrennen Sie Kalorien. Schnippeln, Rühren und Würzen hält Sie in Bewegung. Das Spülen oder das Tragen schwerer Gusseisentöpfe addiert weitere Pluspunkte auf dem Kalorienkonto. Um noch mehr rauszuholen, drehen Sie die Musik auf, tanzen Sie durch die Küche oder bauen Sie ein paar Kniebeugen ein, während die Nudeln kochen.

Platz 6: Bügeln: 108 kcal / Stunde

Bügeln klingt entspannt? Auch hier brauchen Sie Kraft in Armen und Schultern, besonders wenn Sie stehen. Gehen Sie am besten auf der Stelle, machen Sie leichte Ausfallschritte oder stellen Sie sich auf ein Balance-Kissen. Das schult den Gleichgewichtssinn, verbessert die Haltung und kurbelt den Kalorienverbrauch zusätzlich an.