Schmale Taille: Mit diesen 5 Übungen formen Sie Ihre Sanduhr-Figur zu Hause

Davon träumen wir doch alle: Eine definierte, schmale Taille. Doch viele glauben, sie müssten sich in unbequeme Korsetts zwängen oder hungern, um die perfekte Sanduhr-Figur zu erreichen. Die gute Nachricht: Mit den richtigen Übungen bringen Sie Ihre Körpermitte ganz einfach in Bestform.

Für die Traum-Taille geben wir alles. Doch wer nur auf Crash-Diäten setzt und sich in hunderte Sit-ups stürzt, ruiniert seinen Stoffwechsel, ohne jemals die gewünschte Form zu sehen. Wir verraten Ihnen das wahre Geheimnis der Sanduhr-Figur und zeigen das ultimative Home-Workout für eine schmale Taille.

Der Taille-Mythos: Warum Proportionen alles sind

Bevor wir ins Schwitzen kommen, müssen wir über ein paar Hard Facts sprechen. Die Wahrheit ist: Man kann sich eine Taille nicht anatomisch schmaler trainieren. Unser Knochenbau und unsere Genetik geben die Grundform vor. Zudem versteckt sich eine ohnehin schon schmale Körpermitte oft einfach nur unter einem zu hohen Körperfettanteil. Nur wenn das Fett schmilzt, kommen Ihre Muskeln, und damit Ihre schlanke Taille, richtig zur Geltung.

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Doch Sie können Ihre Taille optisch schmaler zaubern. Wie das geht? Durch die perfekten Proportionen. Wer seinen oberen Rücken, die Schultern und vor allem den Po trainiert, erschafft die perfekte Illusion einer Sanduhr-Figur. Im Verhältnis zum trainierten Ober- und Unterkörper wirkt die Taille automatisch kleiner.

Die besten Übungen für eine schmale Taille

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Bike Ride

Luftradeln ist ein echter Klassiker, der Ihre Bauchmuskeln zum Glühen bringt. Sie haben die Wahl zwischen zwei Leveln:

Das Beginner-Level: Legen Sie sich entspannt auf den Rücken, heben Sie die Beine an und fangen Sie an, kräftig in der Luft zu radeln.

Die Pro-Variante: Setzen Sie sich aufrecht hin, lehnen Sie den Oberkörper leicht zurück und stützen Sie sich nur mit den Händen hinter Ihnen ab. Die Beine sind in der Luft und Sie radeln los.

Seitliche Crunches

Diese Variante ist schonender für den Rücken als normale Sit-ups und trainiert sowohl die geraden als auch die seitlichen Bauchmuskeln (hallo, V-Shape!).

Setzen Sie sich aufrecht hin, spannen Sie den Bauch fest an, heben Sie die gestreckten Beine an und lehnen Sie den Oberkörper mit geradem Rücken leicht zurück (Brust raus!). Führen Sie Arme und Beine nun in einer Klappmesser-Bewegung zusammen und wieder auseinander. Der Twist: Führen Sie Ihre Arme beim Zusammenklappen abwechselnd einmal rechts an den Beinen vorbei, dann kommen Sie in die Mitte, und beim nächsten Mal links vorbei.

Wall Sit Twist

Bei dieser Übung hat kein Muskel Pause! Arme, Schultern, Bauch, Oberschenkel und Po arbeiten hier als Team.

Lehnen Sie sich mit dem Rücken gegen eine Wand und rutschen Sie tiefer, bis Ihre Knie leicht gebeugt sind. Spannen Sie den ganzen Körper an! Greifen Sie eine Hantel (oder eine Wasserflasche) mit beiden Händen. Schwingen Sie das Gewicht nun mit kontrollierter Kraft und angespanntem Core von einer Seite zur anderen.

Wall Sit Shoulder Raise

Diese Übung pusht die Schultern und wir wissen ja: Trainierte Schultern lassen die Taille schmaler wirken!

Drücken Sie den Rücken wieder flach an die Wand und rutschen Sie so tief, bis Ihre Beine einen perfekten 90-Grad-Winkel bilden. Halten Sie in jeder Hand eine Hantel oder Wasserflasche vor Ihr Becken. Heben Sie die Arme langsam und kontrolliert über den Kopf. Halten Sie die Spannung oben für eine Sekunde und senken Sie dann langsam wieder ab.

Glute Bridge

Für die Sanduhr-Figur ist ein knackiger Po das absolute Muss. Die Glute Bridge zielt genau auf die Rückseite Ihrer Beine und die Gesäßmuskulatur ab.

Legen Sie sich auf den Rücken und stellen Sie die Füße hüftbreit auf. Heben Sie die Hüfte an, bis Oberschenkel und Oberkörper eine gerade Linie bilden. Der wichtigste Teil: Spannen Sie Ihren Po am höchsten Punkt maximal an. Halten Sie die Position für drei Sekunden, senken Sie das Becken langsam ab, aber legen Sie es nicht komplett auf dem Boden ab! Drücken Sie sich direkt wieder nach oben.

Mit etwas Disziplin, der richtigen Ernährung (um den Körperfettanteil zu senken) und diesem knackigen Home-Workout steht Ihrem Ziel nichts mehr im Weg.