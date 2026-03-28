Klopp-Rückkehr nach Liverpool: Ex-Star sorgt für Gänsehaut-Moment

Gänsehaut in Anfield: Beim Benefizspiel der Liverpool-Legenden gegen Borussia Dortmund flossen bittere Tränen. Im Zentrum der Emotionen stand das Gedenken an den tragisch verstorbenen Diogo Jota.

Das Duell der Legenden zwischen den Reds und dem BVB endete vor 60.482 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Es war ein Nachmittag, an dem das Ergebnis zur Nebensache wurde, da die Erinnerung an einen verlorenen Freund das Geschehen prägte.

Applaus für die Nummer 20

In der 20. Minute hielt das gesamte Stadion inne. Fans und Spieler applaudierten gemeinsam für Diogo Jota, der im Alter von nur 28 Jahren verstorben ist. Die Trikotnummer 20, die Jota bei Liverpool trug, soll als Zeichen der Ehre nicht mehr neu vergeben werden. Besonders emotional wurde es für den ehemaligen Bayern-Star Thiago Alcantara. Der 34-jährige Spanier, der über Jahre mit Jota zusammengespielt hatte, konnte seine Tränen während des Tributs nicht unterdrücken und verbarg sein Gesicht tief in seinem Trikot.

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Tragischer Unfall im Sommer

Der Hintergrund der Trauer ist ein schweres Schicksal: Jota war am 3. Juli des vergangenen Sommers bei einem Autounfall in der spanischen Provinz Zamora ums Leben gekommen. Sein Lamborghini kam von der Fahrbahn ab und geriet in Brand. Bei dem Unglück verstarb auch sein Bruder André Silva, der ebenfalls als Fußballprofi in Portugal aktiv war. Die tiefe Betroffenheit war jedem Einzelnen in Anfield deutlich anzusehen.

Klopp zurück an Seitenlinie

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war die Rückkehr von Jürgen Klopp. Der 58-Jährige übernahm zum ersten Mal seit seinem Abschied 2024 wieder die Rolle des Trainers in Liverpool – und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Dortmund. Klopp, der mittlerweile als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig ist, sah eine unterhaltsame erste Halbzeit, in der Thiago und Jay Spearing die Reds mit 2:0 in Führung brachten.

Legenden treffen für Dortmund

Nach dem Seitenwechsel meldete sich der BVB zurück. Die Dortmunder Legenden Mohamed Zidan und Jan Koller sorgten mit ihren Treffern für den 2:2-Endstand. Trotz der sportlichen Tore blieb die Atmosphäre in Anfield von der allgegenwärtigen Trauer um Jota bestimmt. Für die Beteiligten um Thiago und Klopp war es ein Tag der schmerzhaften Erinnerung und des gemeinsamen Zusammenhalts.