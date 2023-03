Mikl-Leitner erhält nur die Stimmen der ÖVP

SPÖ und NEOS stimmen nicht für Mikl - Freiheitliche wählen wohl ungültig.

Die Sozialdemokraten werden in der konstituierenden Landtagssitzung am Donnerstag Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nicht zur Landeshauptfrau wählen. "Schwarz-Blau hat ein Programm der sozialen Kälte vorgelegt, das Niederösterreich nicht stärken, sondern schwächen und zusätzlich belasten wird", die SPÖ lehne viele Inhalte "zutiefst" ab, wurde am Mittwoch per Aussendung mitgeteilt. Die Roten werden daher gegen "Mikl-Leitner und die gesamte schwarz-blaue Landesregierung stimmen".

"Die SPÖ NÖ ist der festen Überzeugung, dass die Koalition aus ÖVP und FPÖ eine schlechte Entscheidung für Niederösterreich ist und unser Land in eine falsche Richtung führt", hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme des designierten Landesparteivorsitzenden Sven Hergovich, der stv. Landesparteivorsitzenden und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, von Klubobmann Hannes Weninger und Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander. "Die SPÖ NÖ hat von Anfang an gesagt, dass sie bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen, um spürbare Verbesserungen für Niederösterreich umzusetzen. Da sich diese Inhalte im vorliegenden Regierungsprogramm in keiner Art und Weise wiederfinden, ist es für die Sozialdemokratie unmöglich, Johanna Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau zu wählen", wurde betont.

Auch NEOS stimmen nicht für Mikl

Die NEOS werden in der konstituierenden Sitzung des NÖ Landtags am Donnerstag weder schwarze noch blaue Regierungsmitglieder wählen, kündigte Landessprecherin Indra Collini am Mittwoch in einer Pressekonferenz in St. Pölten an. "Die ÖVP holt morgen die Ibiza-Koalition nach Niederösterreich", kritisierte die pinke Fraktionsobfrau. Das Arbeitsübereinkommen von ÖVP und FPÖ bezeichnete sie als "rückwärtsgewandt".

Collini erwartet ein "unwürdiges Wahlschauspiel" und sieht eine "Zwangsehe" von Schwarz und Blau. "Braut und Bräutigam sagen zwar nicht Ja zueinander, werden aber trotzdem miteinander verheiratet", meinte sie vor dem Hintergrund, dass FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer angekündigt hat, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nicht zur Landeshauptfrau zu wählen, sondern ungültige Stimmen abzugeben. "Was Mikl-Leitner hier macht, ist eine Aufstiegshilfe für (FPÖ-Chef, Anm.) Herbert Kickl - eine direkte Rutsche ins Kanzleramt", kritisierte die Landessprecherin. Das Motto der schwarz-blauen Zusammenarbeit laute "alles für die Macht, alles für die Posten".