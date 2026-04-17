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Bundesliga-Aus von Ex-Serienmeister Neulengbach fix
© GEPA

Fußball:

Bundesliga-Aus von Ex-Serienmeister Neulengbach fix

17.04.26, 13:08
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Nach einer gescheiterten Last-Minute-Rettungsaktion ist der Schlusspfiff für den USV Neulengbach als Bundesligist im Frauenfußball ertönt. 

Der in Finanznöten steckende Club aus Niederösterreich ließ die am Donnerstag abgelaufene Protestfrist verstreichen und steht nun ohne Lizenz für die Saison 2026/27 da.

  1. Frist abgelaufen: Ex-Serienmeister vor Bundesliga-Aus
  2. Letzte Chance für Neulengbach: Frauen kämpfen um ihren Klub!
  3. Rettung in letzter Minute für den USV Neulengbach?

Laut ÖFB-Angaben ist das Lizenzierungsverfahren damit abgeschlossen. Neulengbach holte zwölf Meistertitel und zehn Cupsiege.

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