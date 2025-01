KTM: Remus-Boss hilft bei Sanierung

Neue Köpfe ziehen bei Pierer Mobility ein

Beim Sanierungsversuch im großteils insolventen Firmengeflecht von Stefan Pierer rund um KTM ist eine außerordentliche Hauptversammlung beim Mutterkonzern Pierer Mobility für Ende Jänner geplant. Aufsichtsratschef Josef Blazicek werde sein Mandat zurücklegen und Remus-Miteigentümer sowie -CEO Stephan Zöchling ins Gremium einziehen. Bei der Hauptversammlung geht es auch um frisches Geld.

Zöchling mit "Erfahrung in der Sanierung"

Industrie. Remus-Boss Zöchling ist bereits Vorstand bei der Pierer Industrie, der übergeordneten Holding. Zöchling war früher in der Autoindustrie in Russland aktiv, hat laut KTM "Erfahrung in der Sanierung". Er hat gute Verbindungen nach Moskau, wo er vorübergehend auch lebte. Zöchling war jener Investor, der das restliche Vermögen der Europatochter der russischen Sberbank übernommen hatte. Die Mehrheit an Remus hat er 2016 gemeinsam mit Hans Peter Haselsteiner übernommen und später auf 100 %aufgestockt.

Der Produktionsstopp bei KTM dürfte bis März verlängert werden.