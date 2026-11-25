Schmerzpatienten sowie Notfälle können sich täglich bis 11 Uhr persönlich zur Schmerzbehandlung anmelden. Eine telefonische Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

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Seit gut einem Monat ist das neue Zahngesundheitszentrum der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in der Garnisonstraße 1 in Betrieb. Der Neubau bietet 23 Behandlungsstühle, einen OP-Saal und ein zahntechnisches Labor. Es wurden 44 Mio. Euro investiert: Laut dem Betreiber, der ÖGK, handelt es sich um das modernste Zahngesundheitszentrum Österreichs.

Albert Mahringer erklärte beim Medienrundgang: "Wir betreuen zum Beispiel auch Menschen im Altenheim, wenn sie ein Problem mit ihrem Gebiss haben. Wir nehmen das Gebiss mit, reparieren es im Zentrum und passen es an."

17 Zahnärzte, 42 Zahnassistenten sowie 32 Beschäftigte in der Zahntechnik arbeiten in den neuen Räumlichkeiten.