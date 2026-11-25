Einen Wellnesstag in Bad Zell (Bez. Freistadt) kann man am

11. Dezember mit einem besinnlichen Konzert ausklingen lassen.

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Das Kammerorchester Ensemble Classico Schweiz unter der Leitung von Pierre Cochand und Lui Chan lädt am Freitag, 11. Dezember zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis. Zu Gast ist die gefeierte Panflöten-Virtuosin Andreea Chira, die gemeinsam mit den Streichern himmlische Weihnachtsmelodien und besinnliche Werke in einzigartigen Arrangements zum Leben erwecken wird. Beginn ist um 19 Uhr. Abendkassa: 28 Euro