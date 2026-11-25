Bad Zell
Weihnachtsmelodien von Panflötistin Andreea Chira
11. Dezember mit einem besinnlichen Konzert ausklingen lassen.
Das Kammerorchester Ensemble Classico Schweiz unter der Leitung von Pierre Cochand und Lui Chan lädt am Freitag, 11. Dezember zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis. Zu Gast ist die gefeierte Panflöten-Virtuosin Andreea Chira, die gemeinsam mit den Streichern himmlische Weihnachtsmelodien und besinnliche Werke in einzigartigen Arrangements zum Leben erwecken wird. Beginn ist um 19 Uhr. Abendkassa: 28 Euro
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