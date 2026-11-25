Der Wetterbericht verspricht zum Saisonstart ein sonniges Skiwochenende .

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Die Vorfreude auf den Skiwinter ist groß: Wintersportbegeisterte können es kaum erwarten, ihre ersten Schwünge in den Schnee zu setzen. In Hinterstoder startet die Saison bereits am kommenden Samstag und Sonntag, den 28. und 29. November. Der tägliche Betrieb startet dann eine Woche später mit 4. Dezember. Auf der Wurzeralm ist der Saisonbeginn für 5. Dezember geplant. Beide Gebiete starten mit Teilbetrieb und mit vergünstigten Tarifen.

Feuerkogel ab 1. Dezember

"Die Schneekanonen laufen auf Hochtouren und die Vorfreude auf die ersten Schwünge steigt!", heißt es vom Hochficht, wo der reguläre Saisonstart für 4. Dezember vorgesehen. Im Bezirk Rohrbach wird aber auch ein vorgezogener Start nicht ausgeschlossen.

Auch in Ebensee (Bez. Gmunden) gibt es einen frühen Start: "Gute Neuigkeiten für alle Winterfans: Die Wintersaison am Feuerkogel startet heuer bereits am Dienstag, 1.12.2026. Ab dann bringt euch die Bergbahn Feuerkogel wieder bequem auf Oberösterreichs sonnigstes Hochplateau", wurde am Dienstag auf Facebook angekündigt.

Kasberg vom Land OÖ gerettet

In Gosau (Bez. Gmunden) soll ab Freitag, 4. Dezember gecarvt werden können.

Und der vom Land OÖ übernommene Skibetrieb am Kasberg in Grünau im Almtal startet am 5. Dezember.