Die Polizei geht von Vorsatz und keinem technischen Defekt aus, weshalb wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung ermittelt wird.

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Nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Montag im Umspannwerk Kleinmünchen in Linz eine technische Störung verursacht haben soll, wurde das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in die Ermittlungen eingeschaltet. Dabei handle es sich um die übliche Vorgangsweise, wenn eine Sachbeschädigung eine kritische Infrastruktur betreffe, erklärte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Neue Erkenntnisse gebe es vorerst nicht, ermittelt werde in alle Richtungen.

Die Störung im Hochspannungsnetz war Montagfrüh um 3.34 Uhr aufgetreten, um 4.24 Uhr sei laut Linz Netz die Stromversorgung vollständig wiederhergestellt gewesen. 20.000 Haushalte waren kurzzeitig ohne Strom. Die Polizei geht von Vorsatz und keinem technischen Defekt aus, weshalb wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung ermittelt wird.