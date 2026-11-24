"Die Ehrenbürgerschaft der Stadt Linz wurde bisher an 91 Männer und nur drei Frauen verliehen", zeigt Gerlinde Grünn (KPÖ) das Ungleichgewicht auf. Die letzte Ehrenbürgerschaft ging 1994 an Bischof Maximilian Aichern.

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Linz hat Alt-Bürgermeister Franz Dobusch und Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer am Montag die Ehrenbürgerschaft und damit die höchste Auszeichnung der Landeshauptstadt verliehen.

"Franz Dobusch und Josef Pühringer waren nicht immer einer Meinung. Aber sie wussten, dass man gemeinsam mehr erreicht als gegeneinander. Sie haben damit nicht nur große Projekte verwirklicht, sondern auch vorgelebt, was erfolgreiche Politik ausmacht: Haltung zeigen, Kompromisse finden und gemeinsam etwas weiterbringen“, sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP).

„Franz Dobusch hat Linz in baulicher, gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht modernisiert und die Entwicklung unserer Stadt über Jahrzehnte entscheidend vorangetrieben", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).

Franz Dobusch stand von 1988 bis 2013 als Bürgermeister an der Spitze der Stadt Linz und entwickelte den Wandel zur Kultur- und Wissensstadt. Mit dem Sozialprogramm "Linz, eine Stadt für alle" baute er die Kinderbetreuung und Angebote für ältere Menschen aus, der Aktivpass erleichterte Menschen mit geringem Einkommen die gesellschaftliche Teilhabe. Das Design Center, die solarCity und die Verbesserung der Luftqualität zählen ebenfalls zu wichtigen Vorhaben seiner Amtszeit. Mit dem Ars Electronica Center, dem Lentos Kunstmuseum und dem Kulturentwicklungsplan stärkte er die kulturelle Entwicklung, die 2009 im Kulturhauptstadtjahr einen Höhepunkt erreichte. Auch der Ankauf der Tabakfabrik 2009 und die wissenschaftliche Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit von Linz stehen für seinen Gestaltungswillen.

Josef Pühringer war von 1995 bis 2017 Landeshauptmann von Oberösterreich und unterstützte in dieser Zeit zahlreiche Vorhaben, die für Linz von Bedeutung waren. Zu den gemeinsam getragenen Kulturprojekten zählen das Ars Electronica Center, das Musiktheater und das Kulturhauptstadtjahr 2009, das Linz international als Kulturstadt sichtbar machte. Auch die Schaffung des Kepler Universitätsklinikums sowie die Umfahrung Ebelsberg und Verbesserungen an der A7 gehören zu den Entwicklungen, die Stadt und Land gemeinsam vorantrieben. Mit der Ehrenbürgerschaft würdigt Linz seinen jahrzehntelangen Einsatz sowie seine persönliche Verbundenheit mit der Landeshauptstadt.