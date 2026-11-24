"So eine 'Lücke' entsteht nur einmal alle 100 Jahre. Der Neubau bietet die einzigartige Chance, den Hauptplatz zeitgenössisch zu ergänzen", sagt Stadtplaner und Politiker Lorenz Potocnik.

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Für das ehemalige Donaukaufhaus am Hauptplatz 3 im Besitz der Familie Hartlauer liegt ein Entwurf vor, der den Abbruch des Gebäudes und einen Neubau mit Geschäftslokal im Erdgeschoss und Wohnungen in den Obergeschossen vorsieht. Der Beirat für Stadtgestaltung begrüßte am Montag grundsätzlich die Idee, an diesem Standort Wohnraum zu schaffen. Beim vorliegenden Entwurf sieht er jedoch wesentliche Fragen offen. Auf dem schmalen Grundstück geht es insbesondere darum, wie ausreichend Tageslicht in die Wohnungen gelangt. Zum Platz hin sind die Gebäudehöhe, die Dachform und die Gestaltung der Fassade im Zusammenspiel mit den denkmalgeschützten Nachbarhäusern entscheidend.

Geschichtsträchtiger Platz

Der Beirat empfiehlt daher einen mit der Stadt Linz abgestimmten Architekturwettbewerb. "Der Linzer Hauptplatz ist ein historisch bedeutender Ort und das Herz unserer Stadt. Eine Veränderung an einem so zentralen und geschichtsträchtigen Platz ist eine einmalige Chance, die mit großer Verantwortung verbunden ist. Der Beirat empfiehlt daher die Durchführung eines qualitätssichernden Wettbewerbs. Unser Ziel als Stadt ist es, eine hochwertige Lösung zu finden, die den historischen Charakter des Hauptplatzes bewahrt und gleichzeitig neue Qualitäten für diesen besonderen Ort schafft", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).