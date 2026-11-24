Was bleibt, sind die Erinnerungen an neun Tore, an die Stimmung im Stadion und vor allem das Gefühl, noch einmal mittendrin gewesen zu sein.

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Noch einmal die Lieblingsmannschaft im Stadion anfeuern, einen vertrauten Ort besuchen oder Zeit mit geliebten Menschen verbringen: Wenn das Leben zu Ende geht, gewinnen solche Wünsche eine besondere Bedeutung. Mit dem Rotkreuz-Wunschmobil erfüllt das OÖ. Rote Kreuz schwerkranken Menschen Herzenswünsche in ihrer letzten Lebensphase. Einer von ihnen ist Walter, der seit 70 Jahren leidenschaftlicher LASK-Fan ist und dank des Wunschmobils noch einmal Stadionluft schnuppern durfte.

Knapp 19.000 Fans, eine mitreißende Stimmung und neun Tore: Für Walter wurde das Champions-League-Spiel des LASK gegen Liverpool zu einem unvergesslichen Erlebnis. Im Jahr 1942 geboren, schlägt seit 70 Jahren sein Herz für die Linzer. Schon als junger Mann besuchte er die Spiele seines Lieblingsvereins, später verfolgte er sie gemeinsam mit seinem Freund Hans vor dem Fernseher. Noch einmal selbst im Stadion dabei zu sein, war sein großer Wunsch. Das OÖ. Rote Kreuz machte ihn mit dem Wunschmobil möglich. In der Halbzeit wartete eine besondere Überraschung: Walter erhielt ein von allen Spielern unterschriebenes LASK-Trikot.

Heuer wurden bereits 32 Herzenswünsche erfüllt.