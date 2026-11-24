Das nennt man standesgemäß! Ex-Red-Bull-Racing-Boss Christian Horner hat gemeinsam mit seiner Frau Geri, der ehemaligen Spice-Girls-Sängerin, eines der prächtigsten Landhäuser Großbritanniens ergattert.

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Der Kaufpreis beträgt stolze 52 Millionen Pfund – umgerechnet rund 59 Millionen Euro. Damit hat der ehemalige Formel-1-Guru gemeinsam mit seiner "Ginger Spice" sogar ein anderes Kaufangebot ausgestochen.

Schlüsselübergabe war vor kurzem

Das Anwesen Edgcote House in der Grafschaft Northamptonshire ist ein echter Palast: acht Schlafzimmer, fünf Badezimmer, sechs Empfangsräume und zwölf weitere Räume im Dachgeschoss. Dazu kommen laut "Daily Mail" 1.700 Hektar Park- und Landwirtschaftsflächen. Vergangene Woche soll das Paar die Schlüssel übernommen haben. Freunden gegenüber schwärmten die beiden bereits von ihrem "Traumhaus für immer".

Historisches Anwesen

Auch historisch hat der Landsitz einiges zu bieten: König Heinrich VIII. soll das Anwesen einst seiner damaligen Frau Anne von Kleve im Zuge der Scheidung überlassen haben. Filmfans kennen es zudem aus der BBC-Verfilmung von Jane Austens "Stolz und Vorurteil" aus dem Jahr 1995. Das Haus diente darin als Anwesen von Mr. Bingley – mit Colin Firth als Mr. Darcy.

Spielplatz für Leidenschaften

Für Geri, 54, ist der Kauf auch ein Paradies für ihre Pferdeleidenschaft. Auf dem Gelände gibt es eine lange Rennsporttradition, zwei professionelle Trainingsställe sowie Galoppbahnen und Koppeln. Das Paar will dort offenbar auch sein eigenes Rennpferde-Projekt weiterentwickeln.

Die Rechnung dürfte stimmen

Finanziell ist der Mega-Kauf für die Horners offenbar zu stemmen. Christian, 53, erhielt nach seinem Abgang als Red-Bull-Teamchef eine Abfertigung von rund 80 Millionen Pfund – etwa 94 Millionen Euro. Der frühere Formel-1-Boss hatte in 20 Jahren acht Fahrer- und sechs Konstrukteurs-Weltmeisterschaften gewonnen. Sein Abschied erfolgte nach einem SMS-Skandal.

Willkommen bei den ganz Großen

Ganz neu ist das Luxusleben für das Paar nicht: Ihr bisheriges Anwesen Glebe House in Oxfordshire soll rund neun Millionen Pfund wert sein. Ob sie es nun verkaufen, ist offen. Eines steht fest: Mit Edgcote House hat sich Ginger Spice einen Landsitz gesichert, der selbst im britischen Hochadel Eindruck machen dürfte.