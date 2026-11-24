Das Scalaria-Hotel öffnet wenige Tage für weitangereiste Adventmarktbesucher.

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Der Wolfgangseer Advent 2026 lädt seit dem Wochenende und noch bis 20. Dezember - immer donnerstags bis sonntags - zu einem stimmungsvollen Erlebnis rund um St. Gilgen, St. Wolfgang und Strobl ein. Besucher erwartet ein Advent wie damals – mit liebevoll dekorierten Märkten, funkelnden Lichtern und einzigartigen Symbolen wie der schwimmenden Friedenslicht-Laterne. Die Schifffahrt verbindet die drei Orte und eröffnet zauberhafte Ausblicke auf den See. Höhepunkte sind der barocke Advent in St. Gilgen, der leuchtende Komet über Strobl und die besondere Atmosphäre in St. Wolfgang. Von 18. bis 20.12 reisen Gäste aus Salzburg mit den Öffis gratis an.

Bed & Breakfast

Das 4 Sterne Superior Hotel scalaria öffnet zum Wolfgangseer Advent 2026 als Bed & Breakfast von 2. bis 8. Dezember und vom 11. bis 14. Dezember - mit Langschläferfrühstück bis 12 Uhr.