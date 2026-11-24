Gleich zwei besondere Rettungen können aktuell aus dem Tierschutz verzeichnet werden. Bär Yavor, der jahrelang in artwidriger Haltung dahinvegetieren musste, hat von Vier Pfoten ein neues zu Hause bekommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Baer baerenwald belitsa © Vier Pfoten

Kariba hat es geschafft. Vor zwei Wochen haben wir berichtet, dass sie sich für ihren Transport nach Portugal vorbereitet und dafür bestimmte Abläufe trainieren muss, damit der Transport reibungslos funktionieren kann. Sie hat es nun geschafft und kommt in die Elefantenauffangstation Pangea Trust. Ein Bär und eine Elefantin im neuen zu Hause.

22 Jahre Gefangenschaft haben ein Ende

Mehr als zwei Jahrzehnten hat Bär Yavor im bulgarischen Zoo Lowetsch leben müssen. Doch jetzt ist mit der artwidrigen Haltung auf Beton Schluss. Dank Vier Pfoten hat Yavor ein neues zu Hause bekommen: Ein 3.000 Quadratmeter großes, bewaldetes Gehege mit Bäumen, Sträuchern, einem Teich und einer eigens für ihn gebauten Höhle im Bärenwald Belitsa in Bulgarien.

Die Umsiedlung erfolgte Ende Oktober 2026 und verlief problemlos. Nach seiner Ankunft verbrachte Yavor zunächst einige Tage im Innenbereich, um sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen. Anschließend durfte er sein großes Außengehege erkunden. Seitdem entdeckt er neugierig jeden Winkel seines neuen Zuhauses, klettert auf seine Höhle und hat bereits ein erstes Bad in seinem Teich genommen. Auch sein Appetit ist ausgezeichnet: Karotten, Gurken, Tomaten und Äpfel stehen auf seinem Speiseplan, Weintrauben sind allerdings seine absolute Lieblingsspeise. Mit rund 250 Kilogramm befindet sich Yavor in einer insgesamt guten körperlichen Verfassung. Sein Gesundheitszustand und seine Eingewöhnung werden weiterhin aufmerksam vom erfahrenen Betreuungsteam beobachtet. Für die Zukunft wird sogar eine Vergesellschaftung mit einem anderen Bären nicht ausgeschlossen.

“Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass er den Rest seines Lebens in Frieden genießen kann, in einer Umgebung, die seinem natürlichen Lebensraum so nahe wie möglich kommt.” Nikola Popkostadinov, Leiter des BÄRENWALDES Belitsa

Durch die professionelle Betreuung soll Yavor endlich erfahren, was es bedeutet, ein Bär zu sein.

Der BÄRENWALD Belitsa ist das einzige Bärenschutzzentrum Bulgariens

Die Einrichtung wird von VIER PFOTEN gemeinsam mit der Fondation Brigitte Bardot betrieben und erstreckt sich über zwölf Hektar Nadel- und Laubwald. Seit mehr als 25 Jahren bietet das erfahrene Team dort geretteten Bären ein Zuhause, die zuvor unter schlechten Bedingungen gehalten wurden oder durch Menschen Leid erfahren haben. Das Schutzzentrum wurde ursprünglich gegründet, um den letzten sogenannten Tanzbären aus Bulgarien und Serbien sowie geretteten Bären aus Albanien und weiteren Ländern eine sichere Heimat zu geben. 2007 gelang VIER PFOTEN die Rettung der letzten Tanzbären Bulgariens – damit wurde dieser grausamen Tradition ein Ende gesetzt.

Mit Yavors Ankunft leben nun insgesamt 19 Bären im BÄRENWALD Belitsa. Für den 22-Jährigen bedeutet die Rettung einen lang ersehnten Neuanfang: Statt Beton unter den Tatzen erwarten ihn nun Wald, Gras, Wasser und ein Leben mit mehr Raum für seine natürlichen Bedürfnisse.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 22.11.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 29.11.2026, 18:30 Uhr

Bei Yavor waren es 22 Jahre Gefangenschaft, bei Elefantin Kariba hingegen sogar vier Jahrzehnte.

Damit die rund 2.000 Kilometer lange Reise aus Belgien nach Portugal in den Elefantenlebenshof möglichst stressfrei verlaufen konnte, musste Kariba fleißig üben. Für den Transport war es wichtig, dass sie die üblichen Abläufe kennt und mitarbeitet.

Vor allem der Umgang mit der speziellen Transportbox erforderte viel Geduld. Schritt für Schritt musste sie sich mit der ungewohnten Konstruktion vertraut machen.

Besonders wichtig war, dass Kariba lernte, auch für längere Zeit ruhig in der Transportbox stehen zu bleiben. Denn während der rund zweitägigen Reise musste sie sich sicher und möglichst entspannt in der Box aufhalten können. Auch das Ein- und Aussteigen beim Be- und Entladen wurde vorbereitet. Die Übungen erfolgten mit positiver Verstärkung: Für jeden kleinen Fortschritt gab es Futter und Belohnungen.

Zusätzlich trainierte Kariba wichtige Abläufe für ihre medizinische Betreuung während und nach dem Transport. Dazu gehörte das Mitmachen bei Untersuchungen und Gesundheitskontrollen.



Das üben hat sich gelohnt. Kariba durfte sich endlich auf den Weg in ihr neues zu Hause machen.

Nach rund 40 Jahren in menschlicher Obhut wurde sie endlich in das Pangea Trust Schutzzentrum gebracht. Am 11. November 2026 erreichte sie nach der 2.000 Kilometer langen Reise aus Belgien das Sanctuary, wo bereits Julie auf sie wartete, die erste Bewohnerin des Schutzzentrums und Portugals letzter ehemaliger Zirkuselefant. Nun bekommen die beiden Elefantendamen die Chance, eine Freundschaft aufzubauen.

Kariba erreichte mitten in der Nacht ihr neues Zuhause in Portugal. Kaum hatte sie den Transporter verlassen, nahm sie bereits Obst zu sich und trank Wasser. Anschließend erkundete sie in aller Ruhe ihren Stall. Am nächsten Tag wagte sie ihre ersten Schritte in das neue Außengehege.

Besonders erfreulich ist auch das Wiedersehen mit der Möglichkeit auf Elefantengesellschaft: Julie und Kariba haben bereits begonnen, miteinander zu kommunizieren. Aus der Entfernung verständigen sie sich unter anderem mit tiefen Rumpellauten. Das Betreuungsteam führt die beiden nun behutsam zusammen, damit sie sich in ihrem eigenen Tempo kennenlernen und Vertrauen zueinander aufbauen können.

Das Pangea Elephant Sanctuary liegt in der portugiesischen Region Alentejo und umfasst rund 400 Hektar. Das Schutzzentrum bietet ehemaligen Zirkus- und Zooelefanten ein dauerhaftes Zuhause mit viel Platz, naturnaher Umgebung und professioneller Betreuung. Die Anlage soll künftig weiter ausgebaut werden, damit noch mehr Elefanten aufgenommen werden können.

Wie Kariba und Julie zueinander eine Freundschaft aufbauen, wird in den nächsten Wochen und Monaten mit Spannung beobachtet. Nach vielen Jahren Einsamkeit haben beide nun die Aussicht auf ein Leben in Gesellschaft. Vielleicht entwickelt sich aus ihrer ersten Begegnung schon bald eine lebenslange Freundschaft.