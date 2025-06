Angst vor Viren: Paar schottete Kinder jahrelang ab

Der 9-jährige Bub trug noch Windeln und konnte weder lesen noch schreiben.

Im Piemont sind zwei stark verwahrloste niederländische Kinder im Alter von sechs und neun Jahren entdeckt worden. Laut Medien lebten die Geschwister isoliert auf einem abgelegenen Bauernhof in einem 1.300 Seelen-Dorf nordöstlich von Turin. Eine Jugendrichterin hat den Eltern inzwischen das Sorgerecht entzogen.

Die Polizei stieß bei der Evakuierung nach einer Überschwemmung im April auf die beiden Kinder. Sie trugen Windeln, konnten weder sprechen, lesen noch schreiben und lebten unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Sie waren weder in einer Schule angemeldet noch beim Standesamt registriert. Die Kinder - ein neunjähriger Bub und ein drei Jahre jüngeres Mädchen - sollen in Deutschland geboren worden sein, wurden jedoch in Italien nirgendwo erfasst. Der Fall wurde erst dieser Tage in Italien bekannt.

Vater wollte Kinder vor Viren schützen

Der 54-jährige niederländische Vater, der sich als Bildhauer bezeichnete, erklärte, er wolle seine Kinder von der Welt fernhalten und sie vor Viren schützen. Die 38-jährige Mutter, ebenfalls eine Niederländerin, gab an, den Kindern Homeschooling-Unterricht zu erteilen. Die Familie lebte seit mindestens drei Jahren in dem Dorf.

Die Geschichte der sogenannten "Geistergeschwister" hat die lokale Bevölkerung tief erschüttert. Die Bürgermeisterin des Ortes versprach, sich maßgeblich für die Aufklärung des Falls einsetzen zu wollen. Die Kinder leben derzeit in einer geschützten Einrichtung und sollen zur Adoption freigegeben werden. Der Vater bestritt, die Kinder vernachlässigt zu haben und behauptete, die Geschwister hätten Spielsachen gehabt und frei in der Natur gelebt.