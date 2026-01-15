Kranker Astronaut ist sicher zurück auf der Erde

Die SpaceX-Dragon-Capsule wasserte heute vor der Küste Kaliforniens.

Anfang Jänner wurde bekannt, dass es auf der Raumstation "ISS" einen Krankheitsfall gibt; zunächst wurde ein Weltraumspaziergang verschoben, später hat die Nasa erstmals in der Geschichte der ISS eine Mission vorzeitig abgebrochen. Am Donnerstagmorgen wasserte die SpaceX-Dragon-Kapsel mit der gesamten vierköpfigen "Crew 11" sicher vor der Küste Kaliforniens.

© NASA

Welche Person betroffen ist und um welche gesundheitlichen Probleme es sich handelt, bleibt geheim. Laut Nasa handelt es sich jedoch nicht um einen Notfall, der Zustand des Crew-Mitglieds sei stabil.

Laut Nasa habe sich die Crew "bewusst dafür entschieden, die notwendigen medizinischen Untersuchungen am Boden ausführen zu lassen, wo alle diagnostischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen."

Die Crew-11: Oleg Platonov (39), Mike Fincke (58), Zena Cardman (38) und Kimiya Yui (55). © Space X

Zur Crew gehörten die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke, der Japaner Kimiya Yui sowie der russische Kosmonaut Oleg Platonow. Die Nachfolgemission "Crew 12" könnte nun früher starten. Seit rund 25 Jahren ist die ISS dauerhaft bemannt.