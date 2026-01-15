Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Politik Deutschland
Markus Söder
© getty

Mega-Fusion

10 statt 16 Bundesländer – Söders radikale Reform-Idee

15.01.26, 10:28
Teilen

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder will Deutschland neu ordnen und die Zahl der Bundesländer von 16 auf 10 reduzieren.

Söder stört die aus seiner Sicht ineffiziente Kleinstaaterei, insbesondere bei kleinen und wirtschaftlich schwächeren Ländern, berichtet "Bild". Durch Zusammenschlüsse soll der Staat leistungsfähiger werden. Konkrete Fusionspläne hat Söder bislang nicht benannt, doch als mögliche Grenze gilt eine Einwohnerzahl von weniger als drei Millionen. Demnach würden acht Bundesländer als "zu klein" gelten, darunter Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und das Saarland.

Ein mögliches Szenario sieht vor, dass diese Länder mit größeren Nachbarn fusionieren, etwa Niedersachsen mit Bremen oder Schleswig-Holstein mit Hamburg. Insgesamt entstünden so zehn größere Länder.

Die Umsetzung eines solchen Plans wäre jedoch rechtlich und politisch anspruchsvoll: Nach Artikel 29 des Grundgesetzes müsste der Bundestag die Neugliederung per Gesetz beschließen. Zusätzlich wären Volksentscheide in den betroffenen Ländern erforderlich, wobei mit erheblichem Widerstand zu rechnen ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden