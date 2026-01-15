10 statt 16 Bundesländer – Söders radikale Reform-Idee

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder will Deutschland neu ordnen und die Zahl der Bundesländer von 16 auf 10 reduzieren.

Söder stört die aus seiner Sicht ineffiziente Kleinstaaterei, insbesondere bei kleinen und wirtschaftlich schwächeren Ländern, berichtet "Bild". Durch Zusammenschlüsse soll der Staat leistungsfähiger werden. Konkrete Fusionspläne hat Söder bislang nicht benannt, doch als mögliche Grenze gilt eine Einwohnerzahl von weniger als drei Millionen. Demnach würden acht Bundesländer als "zu klein" gelten, darunter Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und das Saarland.

Ein mögliches Szenario sieht vor, dass diese Länder mit größeren Nachbarn fusionieren, etwa Niedersachsen mit Bremen oder Schleswig-Holstein mit Hamburg. Insgesamt entstünden so zehn größere Länder.

Die Umsetzung eines solchen Plans wäre jedoch rechtlich und politisch anspruchsvoll: Nach Artikel 29 des Grundgesetzes müsste der Bundestag die Neugliederung per Gesetz beschließen. Zusätzlich wären Volksentscheide in den betroffenen Ländern erforderlich, wobei mit erheblichem Widerstand zu rechnen ist.