Die schiefe Fichte ist ein beliebtes Fotomotiv.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Einer der zentralen Punkte der "European City of Christmas 2026" - der große Christbaum am Welser Stadtplatz - sorgte am Montag für Lacher, denn die 17 Meter hohe Fichte hat sich am Wipfel sichtbar geneigt.

Hinter vorgehaltener Hand schmunzelte man, ob die Fichte aus einem Wald in Spital am Pyhrn (Bez.Kirchdorf) möglicherweise gerade ins Büro des Welser Bürgermeisters "spechtelt". Die Stadt Wels überprüft regelmäßig die Standfestigkeit des Baumes.

Mit 20.000 kleinen LED-Lichtpunkten ist die Fichte als Teil des Welser Lichterpfades jedenfalls auch als schiefer Baum ein beliebtes Fotomotiv.