Hinschauen statt wegschauen lautet der Appell der Wiener Linien zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Unterstützung bekommen die Verkehrsbetriebe dabei von Kult-Sängerin Jazz Gitti.

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Wer am heutigen Mittwoch mit der U-Bahn unterwegs ist, bekommt in den Stationen eine prominente Stimme zu hören. Allerdings ist Jazz Gitti diesmal nicht mit einem ihrer Lieder vertreten. Gemeinsam mit den Wiener Linien macht die Sängerin anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen und der 16-tägigen UN-Kampagne "Orange The World" auf das Thema aufmerksam. "Gewalt gegen Frauen? Nicht in unseren Öffis, nicht in unserer Stadt, nicht daheim. Nirgends! Kein Platz für Gewalt, nur für Liebe!", appelliert Jazz Gitti per Durchsage an die Fahrgäste. Auch auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen der Wiener Linien wirbt die Kult-Sängerin für mehr Zivilcourage. "Gewalt an Frauen geht uns alle an", unterstreicht Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl.

Mehr als 15.000 Kameras im Öffi-Netz

Um die Sicherheit der Fahrgäste zu erhöhen, haben die Wiener Linien in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Mittlerweile gibt es im gesamten Öffi-Netz mehr als 15.000 Überwachungskameras, rund 300 Sicherheits- und Servicemitarbeiter sind täglich in den Stationen und Fahrzeugen unterwegs. Unterstützt werden sie von der Leitstelle, die rund um die Uhr mit der Polizei und den Einsatzkräften in Kontakt steht.

Während die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit Bodycams ausgestattet sind, sollen auch bauliche und technische Maßnahmen das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste verbessern. So gibt es in allen U-Bahn-Stationen sowie in den U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen Notrufanlagen. Helle LED-Leuchten kommen in neueren U-Bahnen und Straßenbahnen sowie in den historischen Otto-Wagner-Stationen Gumpendorfer Straße, Burggasse, Josefstädter Straße, Alser Straße, Währinger Straße und Nußdorfer Straße zum Einsatz.

Schulungen für den Ernstfall

Wichtige Botschaft von Jazz Gitti ertönt in den U-Bahn-Stationen. © Simon Wöhrer

Wie man Gewaltsituationen erkennt und darauf reagiert, ist seit Jahren Bestandteil der Aus- und Weiterbildung der Sicherheitsmitarbeiter. Dazu zählt auch das internationale Hilfezeichen, bei dem der Daumen mit den übrigen Fingern umklammert wird. Die Wiener Linien appellieren aber auch an die Fahrgäste, nicht wegzuschauen, wenn jemand in Bedrängnis gerät - ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Unter dem Motto "Im Zweifel ist es ein Notfall" werden die Fahrgäste dazu ermutigt, im Ernstfall den Notruf zu betätigen oder die Einsatzkräfte zu verständigen.