Pingpong-Fieber in der Josefstadt: In der Langen Gasse warten 13 Profi-Tische auf Hobbyspieler und Cracks. Eine Stunde kostet 15 Euro pro Tisch.

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Ob Anfänger oder alter Hase: Im Tischtennis Center Wien im 8. Bezirk kommt jeder auf seine Kosten. Das Center bezeichnet sich selbst als das größte der Stadt. Auf 1.500 Quadratmetern stehen 13 Premiumtische bereit, dazu gibt es Garderobe, Duschen und eine Bar mit Snacks und Getränken.

Fürs Spiel bereit. © zVg

Wer keine Schläger hat, kann sie vor Ort leihen oder kaufen. Mitbringen muss man nur gute Laune. Auch normale Straßenschuhe und Alltagskleidung sind erlaubt.

Unbeobachtet üben

Wer sich als Anfänger nicht blamieren will, hat Glück: Einige Tische stehen separat, hier schlägt man ungestört auf. Das sagt man einfach bei der Reservierung dazu. Wer sein Spiel verbessern will, bucht Trainerstunden direkt in der Halle oder per Telefon.

Der Tisch wartet aufs Spiel. © zVg

Günstig spielen

Eine Stunde kostet 15 Euro pro Tisch, 30 Minuten 9 Euro. Ein Zehnerblock mit zehn Stunden kostet 125 Euro. Schüler, Studenten und Pensionisten zahlen von Montag bis Freitag bis 16 Uhr nur 10 Euro pro Stunde, mit gültigem Ausweis.

Am Aufschlag. © zVg

Service-Fakten

Wo: Tischtennis Center Wien, Lange Gasse 69, 1080 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr, auch an Feiertagen. Im Sommer sperrt das Center bei Badewetter an Wochenenden ab 14 Uhr zu

Reservierung: nur telefonisch unter 01/406 41 69

Preise: 15 Euro pro Stunde und Tisch, 30 Minuten 9 Euro, Zehnerblock 125 Euro, ermäßigt 10 Euro

Bälle: 1,5€ bzw. Premium Bälle für 2,50€

Web: www.tischtenniscenter.at