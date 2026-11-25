Was für manche Besucher ein verstörender Anblick sein dürfte, ist für Komodowaran Godzilla ganz natürlich. Einmal im Monat können ihm die Besucher im Haus des Meeres beim Zerlegen einer Ziege zusehen.

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Im Haus des Meeres wird ab Dezember tierisch aufgetischt. Statt einzelner Fleischstücke bekommt Komodowaran "Godzilla" bei einer neuen Schaufütterung eine ganze, bereits tote Ziege serviert. Besucher können dabei aus nächster Nähe beobachten, welche Kräfte in der größten lebenden Echsenart der Welt stecken. Mit seinem Gebiss zerlegt Godzilla das in der Anlage befestigte Beutetier, reißt große Fleischstücke heraus und frisst auch Knochen, Fell und Innereien.

Nichts für schwache Nerven

Bei der Ganzkörperfütterung sieht man erst wie viel Kraft und Geschick in Komodowaranen steckt. © Haus des Meeres

In freier Wildbahn ernähren sich Komodowarane auch von größeren Beutetieren, die sie mit Haut und Haaren fressen. Die Fütterung mit ganzen Beutetieren liefert dem Reptil daher unterschiedliche Nährstoffe und ermöglicht ihm, sein natürliches Fressverhalten auszuleben. Warum Godzilla mit veganer Kost nicht überleben kann, welche Bedeutung die einzelnen Bestandteile der Ziege für seine Gesundheit haben und was in freier Wildbahn auf seinem Speiseplan steht, erklären Experten während der Fütterung. "Gerade in einer Zeit, in der der direkte Bezug zur Natur und zur Herkunft unserer Nahrung zunehmend verloren geht, darf Tierhaltung auch zum Nachdenken anregen", erklärt Zoodirektor Jeff Schreiner.

Einmal im Monat wird groß aufgetischt

Wer Godzilla bei seinem Festmahl beobachten möchte, hat dazu künftig jeden ersten Montag im Monat um 14.30 Uhr im 9. Stock des Haus des Meeres die Gelegenheit. Die erste Schaufütterung dieser Art findet am 7. Dezember statt.