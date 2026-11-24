Laut einer neuen Bevölkerungsprognose soll Wiens Einwohnerzahl bis 2051 um rund 175.000 steigen, wobei der mit Abstand größte Zuwachs in der Donaustadt erwartet wird.

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In Wien werden im Jahr 2051 voraussichtlich rund 2,22 Millionen Menschen leben. Das sind um 8,6 Prozent mehr als heute, wie aus der neuen Bevölkerungsprognose der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) hervorgeht. Für kein anderes Bundesland wird ein annähernd so starkes Wachstum erwartet. Innerhalb Wiens fällt die Entwicklung allerdings sehr unterschiedlich aus. Während manche Bezirke Zehntausende Einwohner dazugewinnen, müssen andere mit einem Bevölkerungsrückgang rechnen.

Donaustadt knackt 300.000-Einwohner-Marke

Der mit Abstand stärksten Zuwachs wird in der Donaustadt erwartet, wo die Einwohnerzahl bis 2051 um 29 Prozent auf 303.627 steigen soll. Damit entfallen auf den 22. Bezirk allein knapp 39 Prozent des gesamten prognostizierten Bevölkerungszuwachses in Wien.

Bis 2051 sollen mehr als 300.000 Menschen in der Donaustadt leben. © APA/HARALD SCHNEIDER

Mit deutlichem Abstand folgen Liesing mit einem Plus von 15,9 Prozent und die Leopoldstadt mit 11,1 Prozent. Auch in Döbling (10,1 Prozent), Simmering (9,9 Prozent), Floridsdorf (9 Prozent) und Favoriten (8,2 Prozent) dürfte die Einwohnerzahl deutlich steigen.

Einwohnerzahl sinkt in vier Bezirken

Ganz anders sieht die Entwicklung in der Inneren Stadt aus, wo die Einwohnerzahl von derzeit 15.879 auf 14.930 sinken soll. Mit einem Minus von sechs Prozent wäre das der stärkste Rückgang aller Wiener Bezirke. Weniger Menschen als heute dürften 2051 auch in der Josefstadt (minus 1,7 Prozent), in Rudolfsheim-Fünfhaus (minus 1,4 Prozent) und am Alsergrund (minus 0,1 Prozent) leben.

Bevölkerungsentwicklung bis 2051

Donaustadt: 303.627 (+29,0 %)

Liesing: 144.696 (+15,9 %)

Leopoldstadt: 126.755 (+11,1 %)

Döbling: 83.931 (+10,1 %)

Simmering: 123.301 (+9,9 %)

Floridsdorf: 208.688 (+9,0 %)

Favoriten: 243.549 (+8,2 %)

Meidling: 108.061 (+5,6 %)

Penzing: 103.938 (+4,5 %)

Landstraße: 103.746 (+3,8 %)

Brigittenau: 89.528 (+3,3 %)

Hietzing: 58.193 (+3,0 %)

Wieden: 34.353 (+2,7 %)

Hernals: 57.956 (+2,3 %)

Währing: 52.124 (+1,9 %)

Neubau: 31.696 (+1,0 %)

Ottakring: 101.972 (+0,4 %)

Mariahilf: 31.139 (+0,2 %)

Margareten: 54.112 (+0,1 %)

Alsergrund: 41.729 (−0,1 %)

Rudolfsheim-Fünfhaus: 74.297 (−1,4 %)

Josefstadt: 23.830 (−1,7 %)

Innere Stadt: 14.930 (−6,0 %)

Eine wesentliche Rolle bei der unterschiedlichen Entwicklung spielt der Wohnbau. Während in den dicht bebauten innerstädtischen Bezirken kaum noch Platz für größere Wohnbauprojekte vorhanden ist, entstehen am Stadtrand ganze neue Wohnviertel.

Fast jeder Zweite im Ausland geboren

Dass die Einwohnerzahl Wiens weiter steigt, liegt neben der Zuwanderung aus dem Ausland auch an der vergleichsweise jungen Bevölkerung. So dürften in Wien noch bis 2040 mehr Kinder zur Welt kommen, als Menschen sterben. Bis 2051 soll der Anteil der im Ausland geborenen Einwohner von derzeit 41,3 auf 45,9 Prozent steigen und damit mehr als eine Million Menschen umfassen. In sechs Bezirken dürfte dann mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Ausland geboren sein. Dazu zählen Rudolfsheim-Fünfhaus (55,7 Prozent), Brigittenau (55,5 Prozent), Favoriten (54,3 Prozent), Margareten (53,8 Prozent), Ottakring (52,2 Prozent) und Meidling (50,8 Prozent).

Immer mehr Hochbetagte

Gleichzeitig wird die Wiener Bevölkerung immer älter. Während derzeit 2,3 Prozent der Einwohner mindestens 85 Jahre alt sind, dürfte dieser Anteil bis 2051 auf vier Prozent steigen. Anders als in Wien soll die Einwohnerzahl Österreichs ab 2042 wieder sinken, da die Zuwanderung den Überschuss an Sterbefällen gegenüber den Geburten nicht mehr ausgleichen kann. Für 2051 rechnet die ÖROK österreichweit mit rund 9,32 Millionen Einwohnern.