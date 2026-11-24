Eine aufmerksame Verkäuferin entlarvte den Tatverdächtigen und schlug Alarm.

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In Fürstenfeld klickten für einen mutmaßlichen Elektronik-Dieb die Handschellen. Ein 24-jähriger Rumäne soll innerhalb weniger Tage gleich zwei Geschäfte bestohlen haben. Jetzt wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

Am Montagabend soll der Mann gegen 19 Uhr in einem Supermarkt Smartwatches und Tablets mitgehen lassen haben. Anschließend machte er sich ohne zu bezahlen aus dem Staub. Doch eine aufmerksame Verkäuferin bemerkte den Vorfall und verständigte sofort die Polizei. Die Beamten konnten den Verdächtigen anhand der Personenbeschreibung in der Nähe des Geschäfts aufspüren und festnehmen.

Auch Elektrogeschäft bestohlen

Bei den Ermittlungen kam ein weiterer Fall ans Licht: Bereits am 17. November soll der 24-Jährige in einem Elektrofachgeschäft zugeschlagen haben. Seine Beute umfasste Smartwatches, Bluetooth-Kopfhörer und weitere Elektronikartikel. Nach eigenen Angaben verkaufte er die gestohlenen Waren anschließend auf der Straße an unbekannte Abnehmer weiter. Wie hoch der Gesamtschaden ausfällt, ist noch unklar.

Bei der polizeilichen Befragung legte der Mann ein Geständnis ab. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin seine Überstellung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an. Dort befindet sich der Verdächtige nun in Haft.