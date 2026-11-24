Der 27-Jährige drehte im Stiegenhaus völlig durch.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Streit im Wohnhaus eskalierte in Oberlaa in Favoriten völlig: Ein 27-Jähriger attackierte mehrere Polizisten und musste schließlich mit Hand- und Fußfesseln gebändigt werden.

Am Montagabend gegen 18.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil ein Hausbewohner gegen mehrere Wohnungstüren getreten und mit einem Gegenstand dagegen geschlagen haben soll. Als die Beamten der Polizeiinspektion Sibeliusstraße eintrafen, zeigte sich der 27-jährige Österreicher äußerst aggressiv. Er beschimpfte die Polizisten und ging schließlich auf sie los.

Faustschlag mitten ins Gesicht

Im Zuge der Eskalation schlug der Bewohner einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin fest. Doch der Verdächtige dachte offenbar nicht daran, sich zu beruhigen: Er wehrte sich massiv und attackierte die Einsatzkräfte weiter. Erst mit Unterstützung zusätzlicher Polizisten gelang es, ihn unter Kontrolle zu bringen. Weil er weiterhin um sich trat, wurden neben Hand- auch Fußfesseln angelegt.

Verdächtiger in Gewahrsam

Bei seiner Einvernahme konnte sich der 27-Jährige nach eigenen Angaben nicht mehr an alle Details erinnern. Er dürfte für die Aktion auch eine Kombination von psychischer Störung, Medikamenteneinnahme und Alkoholmissbrauch geltend gemacht haben. Unklar blieb, ob es sich dabei um eine Schutzbehauptung handelte oder nicht.Der Mann befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zu den Vorfällen laufen.