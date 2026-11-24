Idee für Teamevent
"Cocktailkurse Wien": Mixen wie ein Profi
Mit Shaker und Barlöffel zum Barprofi: In der Langegasse 69 im 8. Bezirk wird der Cocktailkurs Wien zum Erlebnis mit Musik, Stimmung und echtem Bar-Feeling. Hier geht es nicht nur ums Mixen, sondern um einen Abend, den man nicht so schnell vergisst.
Professionelle Barkeeper zeigen Schritt für Schritt, wie Klassiker und moderne Drinks gelingen. In kleinen Gruppen lernt man den Umgang mit Shaker, Barlöffel und Eis. Dazu gibt es persönliche Tipps zu Mixtechnik, Garnitur und Spirituosenkunde.
Für jeden Anlass
Der Cocktailkurs passt für Singles genauso wie für Paare, Freunde und ganze Firmenteams. Es gibt Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene: Anfängerkurs, Premiumkurs, Paarkurs und Workshop. Wer lieber unter sich bleibt, bucht privat für 10-40 Personen, etwa für Geburtstag oder Junggesellenabschied.
Wer allein oder zu zweit kommt, schließt sich einem öffentlichen Kurs an. Der Preis liegt regulär bei 65 Euro pro Person, drei selbst gemixte Cocktails sind inklusive. Zutaten und professionelle Barausrüstung stellt das Team, man bringst nur gute Laune mit.
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Teamevent und Geschenk
Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ein Tipp für Firmen: Der Cocktailkurs eignet sich als Teambuilding und Weihnachtsfeier mitten in Wien. Gemeinsam shaken, lachen und genießen stärkt Teamgeist, Kommunikation und Kreativität. Auf Anfrage gibt es ein individuelles Angebot.
Auch als Geschenk ist der Cocktailkurs-Gutschein eine Idee: flexibel einlösbar und sofort erhältlich. Zum Abschluss gibt es ein persönliches Zertifikat.
So bucht man
Die Buchung läuft unkompliziert über das Kontaktformular auf www.cocktailkurs-wien.at, danach folgt die Bestätigung. Infos und eine Buchungsmöglichkeit gibt es auch telefonisch unter +43 664 210 85 18 oder per Mail an omar@omar.at. In diesem Sinne: Gutes Gelingen!
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