Neues Volltheater
"Theater im Prater": Erstes privates Theater seit 100 Jahren
Auf der Baustelle wird gesägt, gehoben und geschraubt. "Der Terminplan ist eng, aber gut organisiert", sagt ATG-Geschäftsführer Matthias Prichzi. Das Unternehmen steckt rund 100 Millionen Euro aus eigenen Mitteln in das Haus. Die Bühne ist fast 15 Meter breit und acht Meter hoch, dazu kommen zwei Nebenbühnen. "Dort wuselt es während der Aufführung", so Prichzi.
Im Auditorium finden 1.800 Gäste Platz. Im Jänner bekommt es ein Dach. Das Foyer entsteht aus österreichischem Fichtenholz, zusammengesetzt wie Puzzleteile.
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Show ab November
Verbaut werden 8.200 Kubikmeter Beton, 450.000 Kilo Stahl und 486 Kilometer Kabel. Rund 40 heimische Firmen sind dabei. Es ist das erste neue Volltheater in Wien seit 100 Jahren, der Pachtvertrag läuft ebenfalls 100 Jahre.
Die Pre-Show steigt am 13. November 2027, die Premierengala folgt am 18. November. Gespielt wird sechs Tage pro Woche, nur montags ist frei. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf.
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