Menschen mit Migrationshintergrund stellen mittlerweile fast 52 Prozent der Erwerbstätigen in Wien. Viele Zugewanderte müssen jedoch mit schlechter bezahlten Jobs und höheren Mieten auskommen.

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Fast 52 Prozent aller Erwerbstätigen in Wien verfügen über einen Migrationshintergrund. Auch in der Gesamtbevölkerung liegt der Anteil von Personen mit Zuwanderungs-Background bei knapp über der Hälfte. Das geht aus dem neuen Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor hervor, der am Mittwoch im Rathaus präsentiert wurde. Die Erwerbsquote ist in der betreffenden Gruppe zuletzt gestiegen. Nachholbedarf gibt es jedoch ebenfalls - etwa im Kindergarten.

"Wenn wir Integration sachlich beurteilen wollen, brauchen wir Fakten", hielt die zuständige Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) bei der Präsentation des Berichts fest. Dargelegt werden solche im Integrationsmonitor, der alle drei Jahre erscheint. Er wurde von Emmerling und der Leiterin der Abteilung Integration und Diversität (MA 17), Theodora Manolakos sowie Peter Huber vom Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) vorgestellt. Aktuell wird darin ausgewiesen, dass 50,5 Prozent der in Wien lebenden Menschen Migrationshintergrund haben.

Anteil der Wahlberechtigten sinkt

Das bedeutet, dass sie aus dem Ausland kommen oder ihre Eltern dort geboren wurden. Sogar mehr als 60 Prozent weisen einen sogenannten Integrationsbezug aus. Hier sind auch jene Wienerinnen und Wiener enthalten, bei denen zumindest ein Elternteil im Ausland das Licht der Welt erblickt hat. Besonders ausgeprägt ist dies bei den Jungen. Bei mehr als 70 Prozent der Unter-20-Jährigen ist zumindest ein Elternteil nicht in Österreich geboren. Zu den wichtigsten Herkunftsländern der Wiener Zuwanderer gehören Serbien, die Türkei und Deutschland.

Ausgewiesen wurde auch der Anteil der in der Stadt lebenden Menschen, die über keine österreichische Staatsbürgerschaft verfügen. Es sind dies 36,9 Prozent. Der Anteil an Wahlberechtigten sinkt laut der Erhebung kontinuierlich. Bei den 25- bis 44-Jährigen fällt er besonders hoch aus. In dieser Altersgruppe darf fast die Hälfte bei Gemeinde-, Landes- oder Bundeswahlen ihre Stimme nicht abgeben.

Die Zahl der Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund ist zuletzt gestiegen. Ihr Anteil beträgt inzwischen fast 52 Prozent. Den stärksten Zuwachs verzeichneten laut dem Bericht Personen aus Drittstaaten. Zu bemerken sind jedoch Unterschiede in Sachen Bezüge. Ausgeführt wird etwa, dass Qualifikationen nicht immer entsprechend eingesetzt werden. Rund ein Fünftel all jener, die aus Drittstaaten kommen und die im Ausland eine höhere Bildung erworben haben, arbeiten in Hilfs- und Anlerntätigkeiten.

Auch in anderen Bereichen wurden Nachteile für Zugewanderte geortet. Am deutlichsten treten diese im Bereich Wohnen zutage. Viele leben in vergleichsweise beengten Unterkünften. Da sie über neue und oft auch befristete Mietverträge verfügen, müssen diese Haushalte auch deutlich mehr Geld für ihre Wohnung ausgeben, hieß es.

Kindergartenbesuch unter dem Durchschnitt

Nachholbedarf gibt es bei den Jüngsten. Denn obwohl der Kindergartenbesuch in Wien kostenlos ist, besuchen nur 71 Prozent der Ein- bis Fünfjährigen aus Haushalten mit Drittstaaten-Migrationshintergrund einen solchen. Bei Kindern ohne Migrationshintergrund beträgt der Anteil 91 Prozent. Das Ziel müsse jedenfalls sein, hier die Quote zu erhöhen, betonte Emmerling, die als Stadträtin auch für den Bildungsbereich in Wien verantwortlich ist.

Sie sprach sich dafür aus, dass die Teilnahme an Integrationsmaßnahmen höchstens für ein halbes Jahr nach der Geburt eines Kindes ausgesetzt werden darf. Den Zeitraum (für Mütter mit Asylstatus, Anm.) wie geplant auf zwei Jahre zu reduzieren, sei ein Schritt in die richtige Richtung, aber immer noch zu lang, sagte sie. Möglich wäre eine deutlichere Verkürzung, indem man Deutschkurse auch online anbietet oder mit einer Kinderbetreuung bei Präsenzkursen, befand Emmerling.