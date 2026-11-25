Kehrtwende in Margareten: Der im März gestoppte Schulumbau in der Castelligasse kommt doch. Ab Herbst 2029 lernen dort wieder Kinder.

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Noch im März war der Umbau gestoppt worden, jetzt wird gebaut. Die ehemalige Berufsschule in der Castelligasse 9 wird saniert und erweitert und startet im Schuljahr 2029/30 als Volksschule. Die Straßentrakte werden modernisiert, der Mitteltrakt entsteht neu, das Dach wird ausgebaut.

Es gibt Tagesbetreuung, Kreativ- und Therapiebereiche und inklusive Klassen für Kinder mit besonderem Förderbedarf. "Das stärkt den Bildungsstandort Margareten und entlastet die Schulen in der Umgebung", sagt Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS). Den Turnsaal dürfen auch Vereine nutzen.

Grün und sparsam

Eine Wärmepumpe mit Geothermie heizt im Winter und temperiert im Sommer. Dazu kommen eine Photovoltaikanlage, eine begrünte Dachterrasse und Fassadenbegrünung. Den Parkettboden des Turnsaals verwendet das Haus in der Verwaltung wieder.

Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne) freut sich über "eine Bereicherung für unsere Nachbarschaft, auf die wir schon lange gewartet haben". Dem Creative Cluster, der das Haus bisher zwischennutzte, dankt er und sucht eine Lösung, damit die Kreativen im Bezirk bleiben.