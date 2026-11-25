Doch VS-Umbau
Kehrtwende: Margareten bekommt doch inklusive Volksschule
Noch im März war der Umbau gestoppt worden, jetzt wird gebaut. Die ehemalige Berufsschule in der Castelligasse 9 wird saniert und erweitert und startet im Schuljahr 2029/30 als Volksschule. Die Straßentrakte werden modernisiert, der Mitteltrakt entsteht neu, das Dach wird ausgebaut.
Es gibt Tagesbetreuung, Kreativ- und Therapiebereiche und inklusive Klassen für Kinder mit besonderem Förderbedarf. "Das stärkt den Bildungsstandort Margareten und entlastet die Schulen in der Umgebung", sagt Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS). Den Turnsaal dürfen auch Vereine nutzen.
Auch interessant
Grün und sparsam
Eine Wärmepumpe mit Geothermie heizt im Winter und temperiert im Sommer. Dazu kommen eine Photovoltaikanlage, eine begrünte Dachterrasse und Fassadenbegrünung. Den Parkettboden des Turnsaals verwendet das Haus in der Verwaltung wieder.
Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne) freut sich über "eine Bereicherung für unsere Nachbarschaft, auf die wir schon lange gewartet haben". Dem Creative Cluster, der das Haus bisher zwischennutzte, dankt er und sucht eine Lösung, damit die Kreativen im Bezirk bleiben.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden