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Dieser Black-Friday-Deal kann sich sehen lassen: Die Russell Hobbs Satisfry XXL Heißluftfritteuse mit 8,3 Litern Fassungsvermögen ist bei Amazon jetzt um unglaubliche 63 Prozent reduziert und kostet nur noch 53,23 Euro.

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Knusprige Pommes, saftiges Hähnchen, leckeres Ofengemüse oder sogar Pizza – mit einer Heißluftfritteuse kannst du zahlreiche Gerichte schnell und unkompliziert zubereiten. Doch gerade größere Modelle können ordentlich ins Geld gehen. Umso spannender ist das aktuelle Black-Friday-Angebot von Russell Hobbs.

Was kann die Russell Hobbs Satisfry XXL?

Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 8,3 Litern bietet der Airfryer ausreichend Platz für größere Portionen und Familiengerichte. Sogar eine Pizza mit einem Durchmesser von 26 Zentimetern passt hinein.

Die Rapid-Air-Technologie ermöglicht eine knusprige Zubereitung mit wenig oder ganz ohne zusätzliches Öl. Neun voreingestellte Programme erleichtern dir das Kochen, Braten und Backen. Auch nach dem Essen bleibt der Aufwand überschaubar: Der Frittierkorb ist spülmaschinengeeignet.

© Russell Hobbs

Mega-Deal: 63 Prozent Rabatt bei Amazon

Eine XXL-Heißluftfritteuse einer bekannten Küchenmarke für knapp über 50 Euro? Genau das macht dieses Black-Friday-Angebot so attraktiv. Aktuell bekommst du die Russell Hobbs Satisfry XXL für nur 53,23 Euro und sparst satte 63 Prozent.

Ob für deine eigene Küche oder als Weihnachtsgeschenk – bei diesem Preis lohnt es sich, genauer hinzuschauen.

Fazit: Ein echtes Black-Friday-Highlight

8,3 Liter Fassungsvermögen, neun Programme und vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten für gerade einmal 53,23 Euro: Dieser Deal gehört definitiv zu den spannenden Küchenangeboten am Black Friday. Wenn du dir einen großen Airfryer zum kleinen Preis wünschst, solltest du dieses Angebot nicht verpassen.

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