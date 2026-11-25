Mit kostenloser Hilfe für Mieter versucht die KPÖ, bei enttäuschten Wählern im sozialen Wohnbau zu punkten, der bis dato als Hochburg der Wiener SPÖ gilt.

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Schimmel in Badezimmern, verwahrloste Stiegenhäuser, überquellende Mistkübel - das Leben im Gemeindebau stellt für viele der 500.000 Mieter oft eine Herausforderung dar. "Was hier abgeht, ist gemeingefährlich! Wir haben schon bei Wiener Wohnen angerufen, ja. Aber passiert ist nix", beklagt eine Betroffene ihr Leid, die in der Pilgerimgasse im 15. Bezirk zu Hause ist. Der Gemeindebau, in dem sie wohnt, wird derzeit saniert, und so ragen vor ihrer Wohnungstür neuerdings Kabel aus den Wänden, die für sie eher notdürftig als professionell isoliert wirken.

Um derartige Probleme anzupacken und den Gemeindebaubewohnern unter die Arme zu greifen, sind Aktivisten der KPÖ aktuell in zahlreichen Bezirken unterwegs. Sie ziehen von Stiege zu Stiege und von Wohnungstür zu Wohnungstür mit dem Ziel, jenen Menschen zuzuhören, die sich von den Behörden im Stich gelassen fühlen. Angeboten wird niederschwellige Hilfe, die kostenlose Beratung in den Mittelpunkt stellt, wenn dringenden Anliegen wochen- oder monatelang nicht nachgegangen wird.

Max Veulliet (KPÖ Leopoldstadt) zieht seit Wochen von Tür zu Tür. © oe24 / Nikolai Uzelac

"Ob im Zweiten oder im Fünfzehnten: Wenn wir an die Türen klopfen, hören wir überall das Gleiche: Die Stadtregierung schaut weg und der Gemeindebau verfällt. Viele sagen uns, wir sind die Ersten, die fragen, wie es ihnen geht. Genau deshalb gehen wir von Tür zu Tür und organisieren uns gemeinsam mit den Menschen", erklärt Max Veulliet, Bezirkssprecher der KPÖ Leopoldstadt und Experte für Haustürgespräche.

Sanieren statt privatisieren

Vernachlässigte Bausubstanz, undichte Fenster oder in die Jahre gekommene Heizungssysteme seien nicht Schuld der Mieter, sondern Aufgaben, um die sich die rot-pinke Stadtregierung zu kümmern habe, so der Tenor der KPÖ. "Wir können nicht länger zusehen, wie unser Gemeindebau kaputtgespart wird. Es muss jetzt etwas getan werden", betont Lena Coufal, Bezirkssprecherin der KPÖ Penzing, die Dringlichkeit. Neben Haustürgesprächen bietet die "Alternative zu den etablierten Parteien" daher auch einen Mieternotruf an, der zu Rechtsangelegenheiten rund um "fehlende Kautionsrückzahlungen" oder "unerklärlich hohe Betriebskosten" professionelle Beratung zum Nulltarif bereitstellt.

Max Veulliet und Thomas Kessler (beide KPÖ) machen sich für die Mieter in Wiens Sozialwohnungen stark. © oe24 / Nikolai Uzelac

Unter dem Motto "Gemeindebau sanieren statt privatisieren" fordert die KPÖ Penzing unverzügliche Begutachtungen und fachgerechte Sanierungen durch Wiener Wohnen bei jedem gemeldeten Schimmelbefall sowie die vollständige Kostenübernahme bei defekten Thermen, "damit niemand mehr in den eigenen vier Wänden frieren muss", wie in einer Aussendung beteuert wird.

Thomas Kessler (KPÖ Penzing) beim Haustürgespräch mit einem Mieter von Wiener Wohnen. © oe24 / Nikolai Uzelac

"Eine halbe Million Menschen in Wien lebt im Gemeindebau und die Stadt saniert im Schneckentempo. Wer nur alle 67 Jahre saniert, nimmt Schimmel, kaputte Leitungen und Dauerbaustellen in Kauf. Die Menschen erzählen uns an den Türen, dass sie sich von Wiener Wohnen im Stich gelassen fühlen. Wir lassen hier nicht locker", ergänzt Thomas Kessler, Pressesprecher der KPÖ Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus.