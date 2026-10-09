oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Charity-Aktion

Promi-Kochen am Naschmarkt - mit 1.500 Eiern für den guten Zweck

Niki Uzelac
von
Drei Frauen bereiten bei einer Charity-Eierspeis am Naschmarkt Rührei an einem Stand zu.
© oe24 / Nikolai Uzelac
Am Wiener Naschmarkt wurde vor dem Wochenende nicht nur ordentlich aufgekocht, sondern auch Gutes getan: Promis krempelten die Ärmel hoch und bereiteten zahlreiche Portionen Eierspeis zu - die Erlöse vom Verkaufsstand gingen allesamt an die Caritas.
OE24 auf Google bevorzugen

Anlässlich des 30. Welt-Ei-Tages wurde direkt vor der Markthalle am Wiener Naschmarkt für den guten Zweck gekocht. Mit dabei waren bekannte Gesichter aus Entertainment, Musik oder Sport. Dompfarrer Toni Faber, Schauspielerin Andrea Händler und Sängerin Valerie Sajdik stellten sich ebenso in den Dienst der guten Sache wie Musical-Star Marika Lichter, TV-Koch Julian Kutos, Lukas Weissmann (amtierender Weltmeister im Natural Bodybuilding) und weitere Promis. Für ausgelassene Stimmung unter Gästen wie Veranstaltern sorgten DJane Victoria Marx sowie Moderator Mario Soldo.

Eine Person gießt verquirlte Eier in eine große Pfanne bei einer Charity-Eierspeis am Naschmarkt.
Ingesamt 1.500 Eier wurden für die Charity-Eierspeis am Naschmarkt verkocht. © oe24 / Nikolai Uzelac

Auch interessant

Park-Umbau wirbelt ganzen Bezirk auf

Pier als Chefin der Vereinigten Bühnen Wiens präsentiert

O'zapft is! Wiener Kaiser Wiesn hat eröffnet

Drei Männer stehen lächelnd bei einer Charity-Veranstaltung am Naschmarkt vor Sponsorenwänden.
Lukas Weissmann und Toni Faber bei Charity-Eierspeis am Naschmarkt. © oe24 / Nikolai Uzelac

Organisiert wurde die Charity-Aktion von der Geflügelwirtschaft Österreich mit Unterstützung von AMA-Marketing. Für die frisch vor Ort zubereiteten Eierspeisen wurden insgesamt 1.500 Freilandeier mit dem AMA-Gütesiegel verarbeitet - die einzelnen Portionen wurden gegen freiwillige Spenden an die Besucher verteilt. Der gesamte Erlös kommt der Gruft zugute, der wohl bekanntesten Anlaufstelle der Caritas für obdachlose Menschen in Wien. Die Veranstaltung zeigt, wie aus einem vermeintlich einfachen Gericht eine wertvolle Unterstützung für jene wird, die Hilfe am dringendsten benötigen.

Vier Personen mit roten Schürzen bereiten Rührei an einem Marktstand mit vielen Eiern zu.
Sybille Heidenkummer, Julian Kutos und Andrea Händler krempelten die Ärmel hoch und kochten für den guten Zweck. © oe24 / Nikolai Uzelac

Michael Wurzer, Geschäftsführer der Geflügelwirtschaft Österreich, freute sich über das gelungene Event: "Wir feiern heute den 30. Welt-Ei-Tag - eine österreichische Erfindung, die mittlerweile in über 140 Ländern auf der Welt begangen wird. An diesem Tag stellen wir das Lebensmittel Ei in den Mittelpunkt, gleichzeitig wollen wir aber auch etwas Gutes tun. Es geht uns darum, Solidarität zu zeigen, weshalb wir heute Spenden für die Gruft der Caritas sammeln. Dies haben bereits 2025 getan und möchten die Charity-Aktion künftig jedes Jahr wiederholen. Es ist eine schöne Veranstaltung und wir hoffen darauf, richtig viel Geld für Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu sammeln."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bezirks-Ranking: Wo in Wien die Autos weniger werden

Mehr Geld für Weiterbildung: Wer profitiert von neuer waff-Regelung?

Promi-Kochen am Naschmarkt - mit 1.500 Eiern für den guten Zweck

Spionageverdacht: Vier Ukrainer in Wien festgenommen

Bezirkschef räumt Festsaal für Kindergruppe

EisStadthalle geschlossen: ÖVP fordert Antworten

Seestadt baut Mega-Schule für 7.500 Jugendliche

Café Engländer: Stammgäste kündigen Boykott an

Mord-Alarm um tote Frau (35) im Stiegenhaus

"TurboTaube": Boxenstopp für Feinschmecker