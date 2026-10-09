Promi-Kochen am Naschmarkt - mit 1.500 Eiern für den guten Zweck

Am Wiener Naschmarkt wurde vor dem Wochenende nicht nur ordentlich aufgekocht, sondern auch Gutes getan: Promis krempelten die Ärmel hoch und bereiteten zahlreiche Portionen Eierspeis zu - die Erlöse vom Verkaufsstand gingen allesamt an die Caritas.

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Anlässlich des 30. Welt-Ei-Tages wurde direkt vor der Markthalle am Wiener Naschmarkt für den guten Zweck gekocht. Mit dabei waren bekannte Gesichter aus Entertainment, Musik oder Sport. Dompfarrer Toni Faber, Schauspielerin Andrea Händler und Sängerin Valerie Sajdik stellten sich ebenso in den Dienst der guten Sache wie Musical-Star Marika Lichter, TV-Koch Julian Kutos, Lukas Weissmann (amtierender Weltmeister im Natural Bodybuilding) und weitere Promis. Für ausgelassene Stimmung unter Gästen wie Veranstaltern sorgten DJane Victoria Marx sowie Moderator Mario Soldo.

Ingesamt 1.500 Eier wurden für die Charity-Eierspeis am Naschmarkt verkocht. © oe24 / Nikolai Uzelac

Lukas Weissmann und Toni Faber bei Charity-Eierspeis am Naschmarkt. © oe24 / Nikolai Uzelac

Organisiert wurde die Charity-Aktion von der Geflügelwirtschaft Österreich mit Unterstützung von AMA-Marketing. Für die frisch vor Ort zubereiteten Eierspeisen wurden insgesamt 1.500 Freilandeier mit dem AMA-Gütesiegel verarbeitet - die einzelnen Portionen wurden gegen freiwillige Spenden an die Besucher verteilt. Der gesamte Erlös kommt der Gruft zugute, der wohl bekanntesten Anlaufstelle der Caritas für obdachlose Menschen in Wien. Die Veranstaltung zeigt, wie aus einem vermeintlich einfachen Gericht eine wertvolle Unterstützung für jene wird, die Hilfe am dringendsten benötigen.

Sybille Heidenkummer, Julian Kutos und Andrea Händler krempelten die Ärmel hoch und kochten für den guten Zweck. © oe24 / Nikolai Uzelac

Michael Wurzer, Geschäftsführer der Geflügelwirtschaft Österreich, freute sich über das gelungene Event: "Wir feiern heute den 30. Welt-Ei-Tag - eine österreichische Erfindung, die mittlerweile in über 140 Ländern auf der Welt begangen wird. An diesem Tag stellen wir das Lebensmittel Ei in den Mittelpunkt, gleichzeitig wollen wir aber auch etwas Gutes tun. Es geht uns darum, Solidarität zu zeigen, weshalb wir heute Spenden für die Gruft der Caritas sammeln. Dies haben bereits 2025 getan und möchten die Charity-Aktion künftig jedes Jahr wiederholen. Es ist eine schöne Veranstaltung und wir hoffen darauf, richtig viel Geld für Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu sammeln."