Vereinigte Bühnen Wien: Pier wird Chefin

Andrea Pier wird am 1. Dezember 2026 neue Geschäftsführerin der Vereinigten Bühnen Wien (VBW). Sie folgt auf Franz Patay, der das Unternehmen über zehn Jahre erfolgreich leitete, und erhält einen Fünfjahresvertrag.

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Bei den Vereinigten Bühnen Wien steht ein großer Wechsel an: Andrea Pier übernimmt mit 1. Dezember 2026 die Geschäftsführung des traditionsreichen Kulturunternehmens. Nach einem Auswahlverfahren mit 19 Bewerbungen fiel die Entscheidung einstimmig auf sie. Nach zehn Jahren endet damit die Ära von Franz Patay. Er führte die VBW seit 2016 und prägte das Unternehmen über Jahre. Pier soll seine Arbeit fortsetzen und zugleich neue Akzente setzen. Ihr Vertrag läuft zunächst fünf Jahre.

Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ) betont: "Mit Andrea Pier gewinnen die Vereinigten Bühnen Wien eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit großer Expertise im Kultur- und Entertainmentbereich."

Kennt große Kulturbetriebe

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler lobt zudem, dass Pier "sowohl die Besonderheiten künstlerischer Arbeit in unterschiedlichen Sparten als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen großer Kulturbetriebe kennt." Auch Wien Holding-Geschäftsführerin Karin Ramser ist überzeugt, dass Pier wichtige Impulse für die Zukunft setzen wird.

Die Kulturmanagerin bringt viel Erfahrung mit: Zuletzt agierte sie als Managing Director der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, davor war sie über 20 Jahre in leitenden Funktionen bei Stage Entertainment tätig. Pier selbst blickt der Aufgabe motiviert entgegen und möchte ihre "Leidenschaft dafür einsetzen, diese erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen".

Weiterhin Fokus auf Eigenproduktionen

Unter der neuen Führung sollen die VBW – bestehend aus Raimund Theater, Ronacher und Theater an der Wien mit jährlich rund 600.000 Besuchern – ihre Stärken weiterentwickeln. Im Fokus stehen dabei weiterhin hochwertige Eigenproduktionen sowie der Ausbau der internationalen Strahlkraft des Wiener Musical- und Musiktheaterstandorts.