Mit G'schirr, Charme, aber ohne Melone: Geldstrafe für Wiener Fiaker

Im August war ein Fiaker ohne Melone am Kopf mit seiner Kutsche unterwegs, obwohl diese offiziell zur Dienstausrüstung gehört. Nachdem er dabei fotografiert worden war, wird er jetzt zur Kasse gebeten.

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Ende August dreht der Wiener Fiaker Emanuel Christomannos-Gaugl an einem Sonntagnachmittag wie gewohnt seine Runden in der City. Als er kurz nach 16 Uhr einem Fahrgast auf der Rückbank eine Auskunft erteilt, ahnt er nichts Böses. Kurze Zeit später tritt er nach Dienstende bei 30 Grad Außentemperatur den Heimweg an. Ein Monat darauf wartet auf ihn eine üble Überraschung im Briefkasten: Eine Strafverfügung über 350 Euro.

Gegen den Kutscher wurde Anzeige nach Paragraf 5 der Fiaker-Betriebsordnung erstattet. Weil er im Dienst ohne Melone unterwegs gewesen sei und damit gegen die Kleidervorschrift verstoßen habe, wurde rechtlich gegen ihn vorgegangen. Als Beweismittel liegt der zuständigen Behörde ein Foto vor, das Christomannos-Gaugl bei seiner Fahrt am 30. August tatsächlich ohne Hut am Kopf zeigt. Prompt erhob er gegen die Strafverfügung Einspruch mit dem dringenden Verdacht, dass besagtes Foto von einem 15-jährigen Aktivisten gemacht wurde, der amtsbekannt sei und Kutscher systematisch mit der Kamera verfolge. Deshalb sei der junge Fotograf von der Landespolizeidirektion Wien bereits mit einem temporären polizeilichen Betretungsverbot beziehungsweise Platzverbot Stephansplatz belegt worden, so der Kutscher.

"Bereits beim Einbiegen in die Rotenturmstraße sowie während der gesamten Rundfahrt war die Melone ordnungsgemäß auf meinem Kopf angebracht", versichert der Fiaker in einer schriftlichen Stellungnahme. "Die der Anzeige zugrunde liegende Fotoaufnahme stellt eine isolierte Sekunden-Aufnahme dar, die völlig aus dem betrieblichen Kontext gerissen wurde. Die Kutsche befand sich in der besagten Sekunde im Aufbruch bzw. Anfahren. Das kurzzeitige Hernehmen oder Aufsetzen der Kopfbedeckung unmittelbar im Zuge des Anfahrens stellt keinesfalls ein Verweigern der Dienstbekleidung dar." Ob dem Einspruch am Ende stattgegeben wird, bleibt abzuwarten.