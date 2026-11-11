Jetzt kann man sich das Mascherl kaufen!

Nach Aus für die weltweit beliebte Weihnachts-Beleuchtung gibt es jetzt das Mascherl zu kaufen - als T-Shirt!

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Ein Unternehmer aus Salzburg hat bereits ein Angebot gemacht - allerdings ist das XXL-Mascherl von Popp & Kretschmer derzeit nicht verkäuflich. Auf Instagram bieten die Wiener Linien oder gar die Staatsoper an, das Mascherl bei ihnen aufzuhängen.

Derzeit bleibt es aber "eingesperrt" und strahlt im Schaufenster des Wiener Modehauses in der Innenstadt.

Popp & Kretschmer überrascht jetzt aber mit einer neuen, kreativen Idee: Die Besitzer Sascha und Rainer Trefelik nützen den Wirbel um das Mascherl-Aus geschickt für einen PR-Geniestreich: Sie bieten jetzt auf ihrer Online-Seite das #freethebow-T-Shirt an.

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XXL-Mascherl im Schaufenster. © Instagram/Popp & Kretschmer

Bissige Slogans wie "Sorry Vienna"

Durchaus mit bissigen Slogans wie "Tut mir leid, Wien. Wir dachten, du bist stark genug für das Mascherl". Ein Seitenhieb gegen die Stadt Wien, die heuer den Selfie-Hotspot verhinderte.

Es gibt aber auch lustige Slogans wie etwa "From Vienna with bow". Für 79 Euro können sich Touristen zwar kein Foto mit der Masche auf der Fassade des Modehauses kaufen, aber dafür ein ganz besonderes Souvenir mit nach Hause nehmen.

Ein neuer Ansturm aufs Kult-Mascherl – dieses Mal auch aufs Geschäft und die T-Shirts – ist also schon absehbar.