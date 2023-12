Selenskyj: Werden 2024 eine Million Drohnen produzieren

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für das kommende Jahr die Produktion von einer Million Drohnen angekündigt.

"Wir werden im nächsten Jahr eine Million Drohnen herstellen", sagte Selenskyj am Dienstag bei seiner Jahresendpressekonferenz in Kiew. Im Krieg gegen Russland setze sein Land auf moderne Waffen aus eigener Herstellung: "Unsere Soldaten werden in ihren Einheiten Drohnen aus ukrainischer Produktion erhalten."

Sowohl Kiew als auch Moskau setzen Drohnen in großem Umfang ein, um feindliche Stellungen auszukundschaften, Sprengstoff abzuwerfen und Ziele anzugreifen. Die Drohnen können dann zum Angriff gestartet oder von ihnen gelieferte Informationen für Kämpfe genutzt werden.

Streitkräfte benötigen 100.000 bis 120.000 Drohnen pro Monat

Ukrainischen Beamten zufolge benötigen die Streitkräfte 100.000 bis 120.000 Drohnen pro Monat, um die Angriffe russischer Truppen abzuwehren. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 gehören Drohnen aller Art zu den meistgenutzten Waffen sowohl Russlands als auch der Ukraine.

Seit Kriegsbeginn haben sowohl Moskau als auch Kiew ihre Verteidigungsausgaben deutlich erhöht. Zudem wurde die Produktion von Waffen und Munition hochgefahren. Angesichts der steigenden Nachfrage ihrer Armee will die Ukraine verstärkt die einheimische Produktion ankurbeln. Nach Angaben des ukrainischen Digitalministers Mychailo Fedorow stieg die Zahl der ukrainischen Drohnenhersteller seit Herbst 2022 von 80 auf 200.